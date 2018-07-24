"Что за жуткий качок": новое тело Урганта ошарашило народ

Телеведущий Иван Ургант принял участие в велокроссе. В перерыве между заездами шоумен успел похвастаться подтянутой фигурой.

В своем Instagram Иван опубликовал черно-белый снимок. Он позирует возле спортивного велосипеда. Ургант облачен в обтягивающую форму, которая демонстрирует заметно постройневшее тело звезды.

Под публикацией шоумен скромно и с юмором написал: "Лордоз, кифоз и необыкновенный кросс!" Поклонники заметили в комментариях, что звезда телешоу отлично выглядит. "Ванечка, Вы похудели😊 Отличного отдыха!!! Стройняга.....😄", "Чудесные трусы!👍🤞🏾👀", "Иван, щеки хоть дают усадку от велосипеда или так просто стоишь?", "Ты это где такую фигуру взял?", "Иван, ваша грудь слишком сексуальна что бы быть правдой, если когда нибудь у аудитории пропадет к вам интерес, вы знаете что делать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Главное – не отсидеть себе гудок!", Что за жуткий качок???😂😂😂", "Ауфф......горячий паренек☝", – писали почитатели.

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 23 Июл 2018 в 5:39 PDT

Отметим, что Ургант тщательно следит за своим внешним видом. Иван – человек публичный, поэтому быть стройным – его обязанность. Тем более, телевизионная камера прибавляет три-четыре лишних килограмма. Также модная нынче одежда для мужчин подразумевает приталенный силуэт, что для ведущего является еще одним стимулом держать себя в форме.

Некоторое время назад Иван всерьез увлекся велоспортом. Начиналось все с одной тренировки в неделю, потом он с семьей устраивал длинные велопрогулки в отпуске, а затем вышел и на гонку "Тур де Франс", сообщает сайт "Комсомольская правда".