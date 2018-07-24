Известный певец попытался скрыть шикарную свадьбу

Свадьба белорусского рэпера ЛСП с его девушкой Владиславой прошла втайне от поклонников. Фанаты узнали о женитьбе своего кумира лишь благодаря видео, опубликованному одни из гостей.

К церемонии тайно готовились две недели. Олег Савченко, известный под псевдонимом ЛСП, и Владислава не хотели, чтобы фанаты нарушали торжественную атмосферу. Свадьбу назначили на 20 июля – и только сейчас всплыли съемки знаменательного события.

ЛСП известен своей скандальной песней "Монетка" - на YouTube ее посмотрели более 39 миллионов зрителей. На церемонию бракосочетания 29-летний исполнитель прибыл в галстуке-бабочке с черепами. По рассказам гостей, два фаната все же как-то прознали о засекреченном мероприятии и пытались на него прорваться – но безуспешно, передает Рен ТВ.