Spice Girls готовят воссоединение группы

Участницы легендарного музыкального коллектива намерены воссоединиться, рассказала экс-участница британской поп-группы Мелани Браун, передает ABC. По ее словам, у девушек нет сомнений в предстоящем возвращении группы на сцену.



"Мы точно воссоединимся. Мы сестры, в конце концов, мы вместе прошли удивительный, замечательный путь и мы возвращаемся", – заявила Браун. Напомним, что коллектив был основан в 1996 году. Спустя пять лет участницы занялись сольными проектами.