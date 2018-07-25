Памятник Вайкуле предложили установить в центре Юрмалы

Курортная Юрмала уже много лет является Меккой для отечественных звезд. Аркадий Укупник, семья Виторган, Людмила Максакова, Борис Моисеев и еще два десятка знаменитостей обзавелись недвижимостью на Рижском взморье. А теперь желающих купить тут дачу или просто приехать в отпуск стало в разы больше: четвертый раз в Юрмале прошел авторский фестиваль Лаймы Вайкуле, равного которому нет, кажется, во всем бывшем Советском Союзе.

Ну где еще сегодня можно оценить выступления Верки Сердючки, Вахтанга Кикабидзе, Андрея Макаревича?! Политика, будь она неладна, вдруг сделала этих уникальных в своем роде артистов изгоями в России. Хорошо, что для Лаймы Вайкуле гражданская позиция и национальная принадлежность коллег неважны. Единственный критерий, по которому она выбирает звезд на свой фестиваль, – несомненный талант на грани гениальности.

Казалось бы, артистка давно может почивать на лаврах в статусе прибалтийской дивы – в скандалах не замечена, тусовкам предпочитает работу, интеллигента, рафинирована и образована донельзя. В России ее обожают, в родной Латвии сдувают пылинки – живи да радуйся. А она взвалила на себя огромную ответственность за проведение фестиваля "Лайма. Рандеву. Вайкуле".

И откуда у этой хрупкой певицы столько сил? В 10:00 она уже на репетиции – или сама на сцене, или наблюдает за работой гостей из зала. Успевает контролировать все – свет, звук, оркестр, балет. До 18:00 вряд ли выпьет стакан воды. А в 19:00 уже надо петь дуэтами и представлять молодых звезд. Нельзя обделить вниманием и журналистов, которые ждут за кулисами. В 23:00 Лайма отплясывает на afterparty, которая завершится под утро. А в 10:00 свежая и бодрая – снова в зале "Дзинтари"...

"Лайма полгода мне вынимала мозг! Советовались с ней, как лучше сделать, что спеть, как появиться, – рассказал Dni.Ru участвовавший в фестивале этого года Филипп Киркоров. – Она, как и я, перфекционист по природе – всегда стремится к совершенству".

Разумеется, у Вайкуле есть помощники. Эксперты в области подобных мероприятий отмечают блестящую работу всей административной команды во главе с председателем оргкомитета Александром Шенкманом. Он – мозг "Рандеву", а Лайма – душа и сердце. Благодаря ей фестиваль стал почти семейным: здесь одинаковы рады и звездам, и тем, кто делает первые шаги на большой сцене.

"Я думаю, что Вайкуле за этот фестиваль надо поставить памятник из бронзы на центральной улице Юрмалы -Йомас", – убежден музыкальный критик Артур Гаспарян. И он прав, ведь Лайма вдохнула в Юрмалу новую жизнь – сюда стремятся, сюда приезжают, сюда хотят вернуться.

Памятники при жизни были установлены Иосифу Кобзону в Донецке, Виктору Сухорукову – в Орехово-Зуево, Светлане Хоркиной – в Белгороде, Александру Розенбауму – в Челябинске, Владимиру Жириновскому – в Москве. Бронзового изваяния достойна и Лайма Вайкуле, связывающая Россию и Латвию в эпоху противоречий и непонимания. Впрочем, скорее всего, она откажется – слишком скромна и не любит пафоса. В этом суть настоящей звезды.