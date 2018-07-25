Памятник Вайкуле предложили установить в центре Юрмалы
Ну где еще сегодня можно оценить выступления Верки Сердючки, Вахтанга Кикабидзе, Андрея Макаревича?! Политика, будь она неладна, вдруг сделала этих уникальных в своем роде артистов изгоями в России. Хорошо, что для Лаймы Вайкуле гражданская позиция и национальная принадлежность коллег неважны. Единственный критерий, по которому она выбирает звезд на свой фестиваль, – несомненный талант на грани гениальности.
Казалось бы, артистка давно может почивать на лаврах в статусе прибалтийской дивы – в скандалах не замечена, тусовкам предпочитает работу, интеллигента, рафинирована и образована донельзя. В России ее обожают, в родной Латвии сдувают пылинки – живи да радуйся. А она взвалила на себя огромную ответственность за проведение фестиваля "Лайма. Рандеву. Вайкуле".
И откуда у этой хрупкой певицы столько сил? В 10:00 она уже на репетиции – или сама на сцене, или наблюдает за работой гостей из зала. Успевает контролировать все – свет, звук, оркестр, балет. До 18:00 вряд ли выпьет стакан воды. А в 19:00 уже надо петь дуэтами и представлять молодых звезд. Нельзя обделить вниманием и журналистов, которые ждут за кулисами. В 23:00 Лайма отплясывает на afterparty, которая завершится под утро. А в 10:00 свежая и бодрая – снова в зале "Дзинтари"...
"Лайма полгода мне вынимала мозг! Советовались с ней, как лучше сделать, что спеть, как появиться, – рассказал Dni.Ru участвовавший в фестивале этого года Филипп Киркоров. – Она, как и я, перфекционист по природе – всегда стремится к совершенству".
Разумеется, у Вайкуле есть помощники. Эксперты в области подобных мероприятий отмечают блестящую работу всей административной команды во главе с председателем оргкомитета Александром Шенкманом. Он – мозг "Рандеву", а Лайма – душа и сердце. Благодаря ей фестиваль стал почти семейным: здесь одинаковы рады и звездам, и тем, кто делает первые шаги на большой сцене.
"Я думаю, что Вайкуле за этот фестиваль надо поставить памятник из бронзы на центральной улице Юрмалы -Йомас", – убежден музыкальный критик Артур Гаспарян. И он прав, ведь Лайма вдохнула в Юрмалу новую жизнь – сюда стремятся, сюда приезжают, сюда хотят вернуться.
Памятники при жизни были установлены Иосифу Кобзону в Донецке, Виктору Сухорукову – в Орехово-Зуево, Светлане Хоркиной – в Белгороде, Александру Розенбауму – в Челябинске, Владимиру Жириновскому – в Москве. Бронзового изваяния достойна и Лайма Вайкуле, связывающая Россию и Латвию в эпоху противоречий и непонимания. Впрочем, скорее всего, она откажется – слишком скромна и не любит пафоса. В этом суть настоящей звезды.
Специалист прокомментировал жалобы ведущей на головную боль
Все случилось в Азербайджане
Оперная дива справила день рождения
Девушку жестоко избили на съемках шоу