Беременная Таня Терешина снялась голой

Певица Таня Терешина ждет второго ребенка. Популярная исполнительница продемонстрировала округлившийся живот на фото, где предстала в одних трусиках.

Таня Терешина с четырехлетней дочкой Арис и женихом, бизнесменом по имени Олег, отдыхает в Монте-Карло. Певица с завидной регулярностью делится с подписчиками своей странички в Instagram отпускными фотографиями и короткими видео. А сейчас артистка выложила снимок, после которого всем стало очевидно, что Таня не скоро выйдет на работу.

"Еще осталось пол срока отмотать и на диету 🧐 #second (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Терешина рядом с фото, на котором предстала в одних трусах и широкополой шляпе. Таким нестандартным образом певица объявила о своей второй беременности.

Пользователи Сети немедленно рассыпались в комплиментах и поздравлениях. "Потрясающая фотка", "Поздравляю!! Вы такая умничка!!!!", "как Вам идет беременность😍😍😍", "Ненадо на диету, вам очень идет", "Ааааааааааа!!!!! Да ладно??? Поздравляем!!!!!!!!!!", "Мои поздравления ! Нет ничего прекраснее женщины, которая ждет малыша", – высказались радостные поклонники.

Публикация от Tanya Tereshinа (@tanya_tereshina) 24 Июл 2018 в 11:48 PDT

Ранее Таня сообщила о том, что скоро выйдет замуж. Как оказалось, возлюбленный сделал Терешиной предложение в день ее рождения, который певица справила совсем недавно.

Публикация от Tanya Tereshinа (@tanya_tereshina) 24 Июл 2018 в 1:02 PDT

"Сразу сказала "да", потому что с самого первого дня нашего знакомства Олег покорил меня своей уверенностью! Торжество отпразднуем 16 сентября. Распишемся во Дворце бракосочетания № 2 в ТРК VEGAS Крокус Сити, а после отправимся в ресторан неподалеку. Гостей ожидается много, обязательно приглашу Юлю Ковальчук и Лешу Чумакова, Вику Лопыреву… Надеюсь, все останутся довольны!" – поведала в интервью счастливая Таня Терешина.