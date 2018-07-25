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Звезда сериала "Тайны следствия": рак вернулся через пять лет

Кристина Кузьмина. Фото: instagram.com/kuzminakristina_actress
Известная актриса Кристина Кузьмина поделилась своей историей борьбы с онкологией. Оказывается, у знаменитости возник рецидив.
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О том, что Кузьмина страдает раком, стало известно в марте этого года. Она сама рассказала поклонникам о страшном диагнозе, который ей поставили еще пять лет назад. Артистка смогла побороть болезнь, но чуть больше года назад случился рецидив.

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За последний год Кристина перенесла несколько сложных операций и химиотерапию. Рак отступил. Звезда сообщила, что близка к победе над болезнью. Также Кузьмина рассказала о недавней поездке в Израиль. Она уверена, что священная земля помогла побороть болезнь. 

"Спасибо за поддержку! На все воля Божья… Вся эта поездка была спонтанной и необычной. Я пролечилась, теперь пью лекарства, прогнозы по здоровью никому до конца не известны. Только Богу", – цитирует Кристину Teleprogramma.pro.

Актриса – настоящий борец, она не унывает и живет полной жизнью. "Сделала крутую стрижку! Влюбилась. Главное, что работа есть. В голове куча проектов", – призналась Кузьмина.

Кристина Кузьмина – исполнительница главных ролей в "Адъютантах любви" и "Доме на обочине", известна по сериалу "Тайны следствия". Диджей, поэтесса. Ее кинематографическая биография стартовала в начале 2000-х. 

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Автор: Валерия Нарская25 июля 2018, 10:30
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