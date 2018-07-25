Россияне требуют наказать виновных в смерти актера Исакова

Печальное известие о смерти артиста Александра Исакова от пневмонии взорвало соцсети. Пользователи возмущены тем, что врачи не спасли знаменитого пациента.

После того как актер Роман Печерский опубликовал в Facebook пост, посвященный своему другу Александру Исакову, на медиков посыпались обвинения в некомпетентности и халатности. Люди в шоке от того, что в 21-м веке врачи не смогли вылечить пациента от воспаления легких.

В комментариях они потребовали наказать виновных в смерти актера. "Вот такая медицина! Гнать нужно таких врачей, чтобы не губили людей. Кошмар!", "Как же так? Как можно такой диагноз не увидеть?!", "Просто ужас. Такие у нас врачи – делают одно, а получается совсем другое", "Косорукие и косоглазые", – высказались пользователи соцсети.

Фолловеры выразили соболезнования родным и близким артиста. Некоторые привели в пример свои истории болезни и последствия некомпетентности медиков.

Умер Александр Исаков: российский актер ушел из жизни в возрасте 39 летhttps://t.co/L12aFteUUa pic.twitter.com/THjKUkIHo1 — loli_shoalex (@loli_shoalex) 24 июля 2018 г.

Как писали Dni.Ru, актер Александр Исаков скончался 23 июля в одной из столичных больниц. Ему было 39 лет. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии.

Прощание состоится 26 июля в крематории на Митинском кладбище Москвы. Начало траурной церемонии в 11:30. Александр Исаков стал известным после выхода сериалов "Счастливы вместе", "Атлантида", "Дежурный ангел" и "Холостяки".