47-летняя Цой показала роскошное тело в купальнике
На снимке Анита Цой в синем слитном купальнике позирует на яхте. Пользователи соцсети отметили, что знаменитость выглядит намного моложе своих лет и будто не стареет.
"Ты красива как в 25 лет, как это у тебя получается?", "Шикарная леди", "Аня, выглядите супер! Как девочка молоденькая", "Вижу 30-летнюю красотку и не больше", "Сразу видно: диета и сила воли сотворяют чудеса", – прокомментировали пост Цой поклонники.
Анита старается делиться с ними секретами красоты. Певица завела отдельный блог, в котором рассказывает, как ей удается бороться с килограммами и ухаживать за собой. Кроме того, она публикует рецепты блюд и призывает всех внимательно следить за здоровьем.
Артистка не раз признавалась, что всю сознательную жизнь борется с лишним весом. После родов она сильно располнела и долго не могла похудеть. Пришла в форму певица ради супруга – политика и журналиста Сергея Цоя.
Как писали Dni.Ru, Анита стала жертвой домогательств. Знаки внимания при своей жене ей оказывал иностранный политик.
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