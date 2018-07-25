Прекрасную вдову Хворостовского осыпали поздравлениями

Флоранс Хворостовская справила день рождения. Впервые за много лет она отметила праздник без Дмитрия.

24 июля был день рождения у вдовы прославленного баритона Дмитрия Хворостовского Флоранс. Об этом журналисты узнали благодаря свежей публикации, которую сделала именинница на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Флоранс выложила фотографию, на которой крупным планом снята с Дмитрием.

Подпись к снимку она сделала на английском языке. "Сегодня у меня день рождения. Первый без тебя. Слов не хватит описать, что я переживаю. Я люблю тебя и благодарю за все эти прекрасные годы вместе. И за самых прекрасных и удивительных детей во всем мире – Максима и Нину. Скучаю по тебе очень сильно", – обратилась к покойному супругу Флоранс.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на пост Хворостовской. Фанаты рассыпались в комплиментах красоте Флоранс и пожеланиях. "С днем рождения, дорогая Флоранс! Вы – тот лучик, который рожден нашим любимым Димочкой Хворостовским. Мы любим Вас, как его солнце и радость. Счастья Вам и ЛЮБВИ!", "Не рвите себе сердце! Так нельзя! Будьте мужественны! И с днем рождения! ))", "С днем рождения вас! Сил Вам, держитесь! Мы все любим Дмитрия и будем всегда помнить", "Флоранс, с днем рождения вас🌺🌺🌺Будьте счастливы и здоровы, вопреки всему🙏🏻🙏🏻🙏🏻", – написали поклонники.

Публикация от Florence (@flosha1) 24 Июл 2018 в 7:33 PDT

Не остались в стороне и коллеги Дмитрия Хворостовского. Так, певец Юсиф Эйвазов оставил в комментариях трогательные символы – сердечки и соединенные, словно в молитве, руки. А его супруга Анна Нетребко на английском языке написала: "С днем рождения, дорогая Флоша! Твоя жизнь продолжается, и ты должна быть счастлива, ради своих детей и ради Димы..."

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в кругу близких в Лондоне. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный оперный исполнитель боролся с опухолью мозга. Тело артиста кремировано. Часть праха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу отправили в родной для исполнителя Красноярск.