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Ведущая Андреева о своей смертельной зависимости

Екатерина Андреева. Фото: GLOBAL LOOK press/instagram.com/ekaterinaandreeva_official
Екатерина Андреева гордится тем, что в свое время смогла побороть тягу к курению. По словам телеведущей, она осознала всю смертельную опасность этого пристрастия.
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Екатерина Андреева оставила пространный пост на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Прославленная телеведущая, которая много путешествует и ведет активный и здоровый образ жизни, призналась, что когда-то курила. Однако вредная привычка осталась в прошлом, чему она очень рада.

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Екатерина Сергеевна Андреева

Екатерина Сергеевна Андреева телеведущая, актриса, журналистка

"По-настоящему я горжусь несколькими вещами в личной своей жизни. Вот две из них. Я бросила курить мнооооого лет назад. И полностью осознала всю смертельную опасность этой зависимости ,от которой люди не избавляются не потому, что не хотят, а потому, что не могут (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – заключила Андреева.

Телеведущая, являющаяся лицом "первой кнопки", отметила, что сами производители не курят, и это не просто так. "Не для того их, некурящие, кстати, хозяева табачных фабрик миллиардеры, а правильнее – миллиардЁры, подсадили на эту палочку смерти, чтоб они с нее сами слезли и деньгУ перестали в зубках им таскать в их широченные карманы. Так вот я больше не в этой игре😜😜😜" – заявила ведущая.

Екатерина убеждена, что курильщики умирают раньше остальных людей от того, что их ангел-хранитель попросту не может находиться рядом из-за неприятного запаха, исходящего от любителя покурить. "Мой Ангел -Хранитель не шарахается теперь от меня при каждом выдохе смрада. Наши Хранители не любят табачный смрад. А вот те ,кто с рожками – АбАжжжжают! И если Ангел вдалеке сидит и не хочет нюхать эту гадость, то вдруг он не успеет прибежать на помощь, когда она нужна?" – задала риторический вопрос Андреева.

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Автор: Наталья Аряева25 июля 2018, 15:22
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