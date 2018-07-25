Беременная Тодоренко выходит замуж за Топалова

Регина Тодоренко и Влад Топалов объявили о скорой свадьбе. Говорят, влюбленные торопятся, потому что популярная ведущая ждет ребенка.

О скорой свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова стало известно благодаря их аккаунтам в социальной сети Instagram. Вначале популярный певец выложил на своей страничке фотографию, на которой запечатлен с ведущей, демонстрирующей кольцо с внушительным драгоценным камнем. "согласна?????????? 🤪😳 " – спросил у Тодоренко влюбленный артист.

Несколькими минутами позже Регина опубликовала фотографии, где пара обнимается и целуется. "Согласна!!! ❤️" – коротко ответила ведущая. Многочисленные поклонники взорвались поздравлениями и пожеланиями. "Класс", "Поздравляю Регина желаю вам щастья (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Молодцы!!!", "Единственная искренняя пара!", "Урааа, я очень за вас рада❤🌞Счастья, любви и всех благ", "Аааа как я рада за вас вы очаровательные самая лучшая пара на свете", – высказались пользователи Сети.

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 25 Июл 2018 в 5:42 PDT

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 25 Июл 2018 в 5:44 PDT

Говорят, влюбленные решили официально оформить отношения не только из-за любви. Ходят упорные слухи, что Регина ждет ребенка. Такие разговоры пошли после того, как на днях Тодоренко и Топалов вышли в свет, причем телеведущая выбрала для появления на публике весьма свободное платье.

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 20 Июл 2018 в 2:36 PDT

Отметим, что для Регины будущий брак станет первым, а для Влада – вторым. Недавно певец оформил развод с дочерью миллионера, дизайнером Ксенией Данилиной. В интервью Влад отметил, что до свадьбы они почти не жили вместе, поэтому быт для них оказался серьезным испытанием.

"Я ненавидел ее собак", – сказал Влад, объяснив, что они были невоспитанные и ходили в туалет по всему дому. Было много ссор. К примеру, Ксения не понимала, как устроен шоу-бизнес. Она обижалась, что Влад не брал ее на светские мероприятия. В итоге негативных моментов стало больше, чем позитивных, и Топалов принял решение подать на развод.