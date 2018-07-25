"У них три разные мамы": Денис Клявер рассказал о брошенных детях

Певец Денис Клявер рассказал, как воспитывает детей. У музыканта трое наследников: пятилетний Даниэль от нынешней жены, а также 16-летний Тимофей и 13-летняя Эвелин от прошлых отношений.

Несмотря на то, что старшие дети звезды живут отдельно, Денис уделяет им очень много внимания. Помимо этого, артист сумел сохранить прекрасные отношения с их мамами. Звезда отмечает, что подобное поведение для него логичное и единственно возможное.

"Так получилось, что у троих моих детей три разные мамы – с улыбкой делится артист – Иногда даже на концертах по-доброму шучу на эту тему: "Я очень ответственно подхожу к воспитанию детей: постарался, чтобы каждому ребенку доставалось максимум внимания, поэтому у каждого моего ребенка по собственной матери". Случается, что ты встречаешь свою вторую половину и вы остаетесь вместе на всю оставшуюся жизнь. А бывает так, что ты встретил женщину, и ваша с ней миссия – появление на свет нового человека.

Клявер не понимает, почему некоторые мужчины не хотят участвовать в жизни своих детей, бросают их. По словам звезды, наследники не виноваты в том, что их родители не смогли выстроить отношения.

Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver) 20 Июн 2018 в 2:19 PDT

Денис уверен, что задача родителей – это быть продюсерами у своих чад: выявить талант, направить, обеспечить условия для развития. К примеру, его сын Тимофей чемпион Европы по тхэквондо, у мальчика уже второй дан. По словам Клявера, старший из его сыновей очень похож на знаменитого дедушку – актера Илью Олейникова. "Мы планируем, что Тимоша будет поступать в театральный институт. Не буду его захваливать, но он очень органичный", – сообщил артист.

"Я и с дочкой общаюсь прекрасно – продолжил Денис – Эвелиша самая творческая из всех моих детей по характеру. Она все близко принимает к сердцу, анализирует – очень эмоциональная".

Пятилетнего Даню артист старается не баловать. У мальчика нет доступа к гаджетам, да и мультики малыш получает дозированно. "Так как живем за городом, Даня со мной и дрова пилит, и траву косит. В свободное время он катается на велосипеде, на скейте, а не тянется к гаджетам. Он знает и получает удовольствие от настоящей жизни, где люди общаются друг с другом", – цитирует музыканта Teleprogramma.pro.