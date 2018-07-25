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Шоу-бизнес

"Это моя жизнь": скрытная Дайнеко дерзко ответила на вопрос о дочери

Виктория Дайнеко. Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
Демонстрировать любопытствующей общественности свою дочь Виктория Дайнеко не собирается. Певица хочет как можно дольше оберегать ребенка от "разврата в соцсетях".
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Не успела Виктория Дайнеко сообщить, что у нее появился новый возлюбленный, как тут же пошли слухи о расставании певицы с бойфрендом. Всему виной, видимо, некоторая скрытность звезды – по этой причине поклонникам приходится строить домыслы о личной жизни артистки.

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 Виктория Петровна Дайнеко

Виктория Петровна Дайнеко Певица, актриса

Виктория решила внести ясность в ситуацию. Слухи, что она рассталась со своим избранником, появились после того, как Дайнеко была замечена в компании бывшего бойфренда Алексея Воробьева. Масла в огонь подлило и признание певицы в том, что у нее еще есть чувства к бывшему мужу.

Однако теперь артистка дала понять, что не расставалась со своим возлюбленным. В то же время Виктория отметила, что у нее с бойфрендом непростые отношения. "Я не навязываю свою привязанность людям, но достаточно четко даю о ней знать. Все всегда в руках мужчины", – заявила звезда.

Как напоминает издание "Телепрограмма", Виктория Дайнеко и ее бывший муж Дмитрий Клейман со скандалом развелись осенью прошлого года. У пары подрастает общая дочка Лидия. Бракоразводный процесс проходил непросто – бывшие супруги постоянно обменивались нелицеприятными комментариями.

Поклонники не оставляют певицу в покое, постоянно пытаясь узнать хоть что-то о ее дочери, которую Виктория не желает показывать подписчикам. Певица заявила, что вовсе не прячет наследницу, а просто пытается оградить от недоброжелателей. По словам Дайнеко, ее дочь – самостоятельная личность. Когда она захочет появиться в соцсетях, мама ей поможет. Однако пока артистка желает оградить ребенка от "царящего там разврата".

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Автор: Андрей Евлампиев25 июля 2018, 19:06
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Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа

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