Мария Аронова о дочери: Она в каком-то чудовищном состоянии

Популярная актриса Мария Аронова стала очередной звездной гостьей передачи Татьяны Устиновой "Мой герой" на канале ТВЦ. Артистка рассказала о личной жизни.

Мария Аронова – успешная театральная и кинематографическая актриса. Она много играет и снимается, регулярно гастролирует. Однако артистка не забывает и о семье. Мария замужем, у нее взрослый сын Владислав и дочь-подросток Серафима.

Примечательно, что наследник также выбрал актерскую стезю. Он окончил Щукинское училище и успешно работает в Театре имени Вахтангова. "Владик – ходячая мудрость. Ему 26 лет, он зарабатывает деньги, он ответственный, надежный мужчина, хороший муж и отец, фантастический сын. Он очень трезво смотрит на вещи. Иногда говорит: "Нет, мам, ты ошибаешься". Я начинаю спорить, и в итоге мы приходим к тому, что он был прав", – рассказала Аронова.

По словам актрисы, Серафима абсолютно другая. "В свои 13 лет она доверчивая, нежная, ласковая. Я часто разговариваю с ней про интернет, про социальные сети, в которых, к сожалению, сидят наши дети. Приходишь – она в каком-то чудовищном состоянии. Начинаешь копаться – оказывается, ей кто-то лайк не поставил..." – сообщила актриса.

Публикация от Мария Аронова (@aronova_maria) 5 Июн 2018 в 11:31 PDT

Вне работы Аронова очень домашняя, а к некоторым бытовым вопросам особенно трепетна. "Я испытываю физическую боль от пыли, косо поставленного предмета, неправильно заправленной кровати. Может, это связано с годом Крысы, в который я родилась. Я норное животное, мне важно пространство, в котором нахожусь. В нашем доме есть комната Жени, моего мужа. Она называется "Бункер", там стихийное бедствие. Я туда не захожу, это моя договоренность с ним", – призналась Мария.