С тощей Милы Кунис сползло платье и оголило вялую грудь
Заметно исхудавшая 34-летняя мать двоих детей появилась на красной дорожке в алом платье с глубоким декольте. Однако роскошный наряд сыграл с артисткой злую шутку.
Платье еле-еле держалось на маленькой груди кинодивы, к которой та обычно старается не привлекать внимания, выбирая закрытые наряды, пишет Daily Mail. Фотографы запечатлели, как оно сползло, обнажив вялый бюст Милы. Однако Кунис не смутилась и продолжила позировать, ослепительно улыбаясь.
К слову, в повседневной жизни звезда Голливуда предпочитает футболки и джинсы. Поклонники считают, что это простит актрису, воплощающую на экране романтические образы. Впрочем, внешний вид звезды не волнует ее избранника: Эштон Катчер любит Милу за богатый внутренний мир.
Среди звезд,
посетивших премьеру фильма, были замечены Шэрон Стоун, Джастин Теру, Кейт
Маккиннон, Сэм Хьюэн, Иванна Сахно. В России в широкий прокат лента выйдет 9
августа.
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