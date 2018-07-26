Грудную дочь Рапунцель из "Дома-2" мучают боли

Трехмесячная дочь звезд "Дома-2" Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко переживает непростой период. У Василисы режутся зубки.

На своей страничке в Instagram Оля призналась, что малышке облегчают жизнь различные гели и специальные свечи. Счастливые родители ждут появления первого зуба.

"У нашей девочки Василисы уже режутся зубки. Мы даем ей грызунок. Слава богу, есть различные гели и свечи, нам это очень помогает и облегчает жизнь. В общем, мы ждем, когда у нас вылезет первый зубик. А когда у ваших малышей появился первый зубик?" – написала молодая мама. Пользователи соцсети активно включились в беседу и пожелали Оле как можно больше терпения: в этот период ребенок может страдать от болей и высокой температуры.

Мнения фолловеров по поводу того, на кого похожа Василиса, разделились. Одни посчитали, что девочка похожа на папу. Аргументом оппонентов стало то, что малютка уже может похвастаться шикарными волосами, как у мамы, а также красивыми большими глазами.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) 24 Июл 2018 в 8:23 PDT

Напомним, что Ольга Рапунцель вместе с мужем и трехмесячной дочкой вернулась на поляну. Пользователи Сети были шокированы, узнав, что малышку повезут, по сути, в общежитие, где она 24 часа будет находиться под прицелом телекамер и в окружении чужих людей.