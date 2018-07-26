Оскандалившегося с геями Маликова заставили оправдываться
Безобидную, по мнению Маликова, шутку оценили лишь единицы. Подавляющее большинство "обитателей" Сети набросились на певца с обвинениями в антисемитизме и гомофобии.
Спустя час после публикации провокационной хохмы Маликов все-таки сдался перед напором общественного порицания и удалил пост. Однако держащий руку на пульсе поколения певец не учел главного правила Сети — то, что попало в интернет, останется там навсегда.
Таким образом, неудавшаяся шутка Маликова разлетелась по просторам Всемирной паутины с невиданной скоростью, передает телеканал "360". Исполнитель попросту не успел "замести следы" – пришлось подбирать нужные слова для оправдания.
Это комплимент , а не шутка ..— Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) 25 июля 2018 г.
В комментариях к удаленному посту в Twitter подписчик певца отметил, что своим поступком Маликов "выдал в себе унылую деревню 40-летней давности". Также юзер посетовал, что был о кумире лучшего мнения.
В ответ на это Маликов заявил, что лишь "сделал комплимент", а не пошутил. Впрочем, доводы певца показались его поклонникам неубедительными.
Держусь пока��— Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) 25 июля 2018 г.
Ранее поп-исполнитель Дмитрий Маликов заявил, что у успеха в шоу-бизнесе две составляющие – "*********** и еврейство". "А лучше – **************** еврейство!" – добавил он. Музыканта подвергли жесткой критике, посчитав, что он одним высказыванием "обидел евреев и ЛГБТ".
Стоит отметить, что это не единственный случай, когда Маликов удаляет свои публикации из соцсетей. Так, в 2017 году музыкант первым сообщил в Twitter о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского. Позже он удалил твит, заявив, что "не собирался становиться ньюсмейкером".
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