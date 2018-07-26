Жуков нашел молодую любовницу с помощью Шепелева

Скандал вокруг семейных дрязг некогда популярного певца Ромы Жукова не утихает. Отчасти виной тому сам артист и его жена Елена, которые по очереди дают интервью.

На сей раз подробностями своего разрыва с женой поделился с репортерами Рома Жуков. Он сообщил, что они не живут вместе с марта 2017 года, однако регулярно выходят на связь друг с другом. "Мы с ней общаемся исключительно по техническим вопросам: квартплата, деньги, деньги, деньги. Отдаю жене ежемесячно 200–300 тысяч плюс выплачиваю кредит. В среднем выходит около полумиллиона рублей", – сообщил Жуков.

Сейчас певец живет в Сочи, поэтому нечасто видится с шестью детьми. Впрочем, старший сын живет с артистом. "Дети не переживают из-за нашего развода с Леной. Я с ними общаюсь регулярно. Младшие, правда, еще не понимают, что мы с мамой не вместе. Но старший, конечно, в курсе", – отметил певец.

Жуков не страдает в одиночестве. 51-летний исполнитель счастлив с 26-летней Ольгой Дзитиевой. Пикантность ситуации в том, что она – подруга его бывшей жены. Их встреча состоялась благодаря телеведущему Дмитрию Шепелеву.

Жуков рассказал: "Лена привела ее в шоу "На самом деле". Если помните, там мне пришлось сдать анализ ДНК, чтобы доказать, что я не являюсь отцом ее дочки". Далее, по словам артиста, они "случайно" встретились в одном из столичных ресторанов и разговорились. Беседы продолжались в течение нескольких дней, что способствовало сближению.

Публикация от Роман Жуков (@zhukovroma_official) 3 Июл 2018 в 11:00 PDT

"Это настоящая ирония судьбы на самом деле. Я не считаю, что, живя с новой девушкой, поступаю аморально. Да, у меня еще нет штампа о разводе. Но я думаю, что мы с Леной уже не муж и жена, поэтому я имею право на свою личную жизнь", – заключил Рома Жуков.

Певец и его молодая пассия счастливы уже месяц. "Пока меня все устраивает. Причем в интимном плане тоже все великолепно. Даже лучше, чем было до этого", – цитирует артиста "Собеседник".