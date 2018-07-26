Жена рассказала о состоянии госпитализированного Кобзона

Нелли Кобзон прокомментировала информацию о госпитализации ее супруга, легендарного артиста Иосифа Кобзона. По словам жены, певец действительно в больнице, но с ним все нормально.

В СМИ появилась информация о том, что Иосиф Кобзон, который на протяжении многих лет борется с онкологическим заболеванием, попал в больницу. Причем сообщалось, будто состояние мэтра отечественной сцены вызывает серьезные опасения. Встревоженные журналисты буквально оборвали телефон супруги артиста Нелли Кобзон.

Та подтвердила информацию о госпитализации. "Да, ему было неважно, после этого он встал и ходил. Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение – раз в три месяца. Поэтому ничего сверхъестественного здесь нет. Он жив, все нормально", – цитирует супругу исполнителя Super.ru.

Чуть более месяца назад Иосиф Кобзон уже лежал в больнице. 18 июня любимец миллионов приехал в медицинское учреждение и пожаловался на самочувствие. Врачи решили, что народному артисту лучше остаться в госпитале и пройти обследование.

По некоторой информации, певец находился в известном онкоцентре. Позднее он подтвердил, что проходит лечение в клинике, специализирующей на борьбе с злокачественными опухолями, но отметил, что чувствует себя хорошо.

Из своего недуга артист не делает тайны. Недавно он принял участие в передаче "Прямой эфир", посвященной борьбе с раком. Кобзон заявил, что важно тщательно следить за здоровьем. Интересно, что артист перечислил многих коллег, у которых якобы аналогичный диагноз.

"Я рекомендовал многим клинику на Каширке, где регулярно прохожу обследование. Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого там осматривали после Америки. Рюмина тоже лечилась там", – как на духу сообщил Кобзон, отметив, что у дизайнера Валентина Юдашкина и вовсе пошли метастазы. Примечательно, что позднее Александр Розенбаум и Игорь Крутой опровергли слова артиста, заявив, что не жалуются на здоровье.