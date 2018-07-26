Молодую красотку – жену миллионера забрали в больницу после сна в подъезде

Говорят, юная модель Лиза Адаменко попала в больницу. 19-летняя супруга топ-менеджера ЛУКОЙЛа Валентина Иванова пожаловалась на острую боль в животе.

О госпитализации Лизы Адаменко сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, 19-летняя красавица-модель обратилась за профессиональной медицинской помощью, почувствовав острую боль в животе. Прибывшие на место врачи заподозрили, что у девушки воспаление и камни во внутренних органах. Было принято решение госпитализировать Адаменко.

Отметим, что весной модель попала в неприятную ситуацию. Лиза Адаменко стала жертвой ограбления. У нее украли в Москве кольцо за 47 миллионов рублей. ЧП произошло в ночь на 3 мая в подъезде дома на Рочдельской улице, где юная брюнетка заснула после отдыха с друзьями. По некоторой информации, Лиза была сильно пьяна. Проснувшись, она поняла, что ее обчистили.

В 2017 году Лиза Адаменко сообщала, что подала заявление в правоохранительные органы на мужа-миллионера Валентина Иванова. Девушка обвиняла его в избиении в одном из ночных клубов. Поднялся скандал, дело дошло до развода, однако потом вдруг все смолкло, поэтому наверняка нельзя сказать, оформили ли Адаменко и Иванов разрыв или все же помирились. Сама Лиза о своей жизни предпочитает не распространяться.

Публикация от LizaAdamenkoLA (@lizaadamenkola) 20 Апр 2018 в 8:51 PDT

Напомним, Лиза Адаменко прославилась не только благодаря яркой внешности, но и резонансному событию. В возрасте 16 лет она вышла замуж за Валентина Иванова, который старше ее почти в три раза. В Москву девушка приехала из Сибири. Роскошная свадьба с миллионером прошла в одном из замков на юге Франции.