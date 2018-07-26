"В мою кровь подмешали мужскую ДНК": Мишулина о гнусном подлоге Еремеева

Дочь легендарного советского актера Спартака Мишулина – Карина дала откровенное интервью. Актриса уверена, что уже к этой осени скандальная эпопея с ее предполагаемым единокровным братом Тимуром Еремеевым закончится.

Мишулина рассказала, что сейчас у нее есть все доказательства и документы, подтверждающие, что Еремеев самозванец. Однако, как признается сама актриса, сражение за поруганную честь отца будет непростым.

"К сожалению, там есть сила, – с горечью сообщила Карина, - которая пока пытается победить незаконными методами. Но я уверена, что мы в шаге от победы. Я прекратила ходить на шоу в тот момент, когда поняла, что, к сожалению, люди не хотят слышать правду. Что люди слышат вранье, когда им показывают какие-то фальсифицированные бумажки и рассказывают про нашу семью такое, что даже страшно – они почему-то этому верят. А когда мы приходим с документами, этому не верит никто".

Публикация от Карина Мишулина (@karinamishulina) 19 Июл 2018 в 9:49 PDT

Мишулина решила, что теперь ноги ее не будет ни на одной программе по этой теме. Она жалеет, что решилась когда-то выступить на телевидении. В тот момент на семью Карины оказывалось сильнейшее давление, им угрожали. Дочь артиста хотела донести правду до зрителей, найти помощи и защиты. "Была страшная травля, нам угрожали. Моим детям были такие угрозы… меня лишили работы на какой-то момент. (…) Угрожали моим работодателям, что если будут работать со мной, то они тоже работать больше нигде не будут. Были угрозы жизни и так далее", – вспоминает актриса.

Карина отмечает, что Тимур и его сообщники все спланировали. "Этот мальчик никто, этот мальчик сделал пластическую операцию, чтобы стать похожим", – рассказала Мишулина.

Дочь легендарного артиста не намерена сдаваться. Она верит в скорую победу. Карина признается, что ей уже ничто не страшно: "С теми документами, которые у нас на руках, что они будут делать? Я не знаю. Единственное, если только убить нас? Я думаю, это глупо, потому что, если нас убьют, понятно, кто это сделал".

По словам актрисы, у нее есть документ на 13 листах, доказывающий, что результат ДНК-исследования, который подтвердил ее родственную связь с Тимуром, – подделка. "В Костюме Карлсона никакого живого биоматериала не было", – отмечает Мишулина в интервью изданию Cetre’.

Карина уверена, что положительный итог был получен с помощью сложных манипуляций с образцами. "В мою кровь подмешали чужое мужское ДНК, и я стала его сестрой. У нас есть документ от генетика Ефремова", – рассказала звезда, а после предположила, что, скорее всего, этот биоматериал принадлежал Еремееву.