"Случилась трагедия": Киркоров срочно вылетает к детям в пылающую Грецию

Эллада охвачена огнем. Счет погибших идет на сотни. Такой трагедии страна не помнит. А именно в Греции сейчас отдыхают дети Филиппа Киркорова. О том, как они чувствуют себя, с артистом поговорил корреспондент Dni.Ru.



В Баку открывается грандиозный музыкальный фестиваль "Жара". Первый его день завершится выступлением Филиппа Киркорова. Несмотря на то что артист занят репетициями, он постоянно на связи с семьей – очень переживает. Ведь в местечке, которое считается "афинской Рублевкой", сейчас находятся его наследники.

"Случилась страшная трагедия, и я приношу глубокие соболезнования всему народу Греции, – сказал артист в эксклюзивном интервью Dni.Ru. – К счастью, то место под Афинами, где сейчас отдыхает Мартин и Алла-Виктория, огонь обошел стороной. Но все равно я очень тревожусь, поэтому из Баку улечу туда раньше, чем закончится фестиваль".





"Я решил увезти детей из пылающей в Греции на мою историческую родину – в Болгарию, где проведу с ними несколько дней в покое и безмятежности, – продолжает поп-король. – А потом приступлю к съемкам клипа на песню "Ибица" – свежий дуэт, который записал со своим "заклятым другом" Николаем Басковым. Надеюсь, когда-нибудь мир сотрясет душещипательная, раздирающая история того, как рождалась эта песня. Она в первые же дни попала на первое место в iTunes, я такого рекорда не помню в последнее время".