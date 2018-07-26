"Не сдавайтесь": народ молится за беспомощного Моисеева
Инсульт,
перенесенный Борисом Моисеевым в 2010 году, все-таки сказывается на его здоровье и
внешнем виде. Усугубляет состояние и курение певца. Несмотря на
рекомендации врачей, он не отказался от вредной привычки. У артиста онемела верхняя
губа и левая рука.
В настоящее время артист отдыхает в Юрмале, откуда и выкладывает фотографии в Instagram. Тем не менее поклонники заметили нездоровый и уставший внешний вид певца, что и дало почву для размышлений насчет состояния его здоровья.
На одной из фотографий Моисеев шел под руку по побережью Рижского залива с арт-директором Сергеем Горохом. Судя по всему, самостоятельно передвигаться Моисееву удается с трудом. Артист, несмотря на хорошую погоду, даже не улыбался. "Без настроения вы", – констатировал подписчик. "Здоровья Вам, Борис", – написал другой. "Не сдавайтесь", – добавил еще один юзер. "Силы и здоровья! Несмотря ни на что оптимизма и куража!" - пожелал фанат.
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