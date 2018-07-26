"Не сдавайтесь": народ молится за беспомощного Моисеева

Инсульт и вредные привычки дают о себе знать. С годами певец выглядит все хуже и вынужден прибегать к помощи друзей.



Инсульт, перенесенный Борисом Моисеевым в 2010 году, все-таки сказывается на его здоровье и внешнем виде. Усугубляет состояние и курение певца. Несмотря на рекомендации врачей, он не отказался от вредной привычки. У артиста онемела верхняя губа и левая рука.



В настоящее время артист отдыхает в Юрмале, откуда и выкладывает фотографии в Instagram. Тем не менее поклонники заметили нездоровый и уставший внешний вид певца, что и дало почву для размышлений насчет состояния его здоровья.

На одной из фотографий Моисеев шел под руку по побережью Рижского залива с арт-директором Сергеем Горохом. Судя по всему, самостоятельно передвигаться Моисееву удается с трудом. Артист, несмотря на хорошую погоду, даже не улыбался. "Без настроения вы", – констатировал подписчик. "Здоровья Вам, Борис", – написал другой. "Не сдавайтесь", – добавил еще один юзер. "Силы и здоровья! Несмотря ни на что оптимизма и куража!" - пожелал фанат.