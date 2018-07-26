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Алена Водонаева обвенчалась в Лас-Вегасе

Алена Водонаева. Фото: www.instagram.com/alenavodonaeva/
Звезда "Дома-2" Алена Водонаева обвенчалась в Лас-Вегасе с мужем Алексеем Косинусом. Супруги принесли друг другу клятвы вечной любви.
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Алена и Алексей официально зарегистрировали свои отношения еще в прошлом году. После свадьбы звезда постоянно признается в любви к супругу.

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Алена Юрьевна Водонаева

Алена Юрьевна Водонаева модель, ведущая

Сегодня, 26 июля, Водонаева поделилась в своем Instagram радостной новостью: она и ее избранник решилась на таинство венчания. "Это был самый чудесный день. Наша свадьба в той самой, известной, старой церкви. Самая искренняя регистрация. Без всяких там "ячеек общества". Нас обвенчал самый милый и старенький священник. Фотографий будет много, и они фантастические! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала звезд пользователям Сети.

Также теледива опубликовала короткую видеозапись. В кадре видны только руки супругов. Косинус клянется возлюбленной в вечной любви на английском языке и надевает на ее пальчик обручальное кольцо.

Поклонники обрадовались за Алену, ведь звезда наконец-то по-настоящему счастлива, раз решилась обвенчаться. Теперь фанаты с нетерпением ждут, когда же звезда "Дома-2" расскажет о новой беременности.

Напомним, что 11 сентября 2017 года Алена Водонаева вышла замуж за Алексея Косинуса. Свадьба состоялась в Санкт-Петербурге. Днем пара покаталась на ретромобиле "Чайка" и пообедала во флажной башне Петропавловской крепости, а вечером влюбленные отправились в ЗАГС. После бракосочетания молодожены переехали жить в Москву.

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Автор: Руслана Алексеева26 июля 2018, 21:14
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