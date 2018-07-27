Любовник не признал сына умершей от рака Барановской

Новостями о наследнике покойной Стелле Барановской поделилась ее подруга Анфиса Чехова. Популярная телеведущая рассказала, что сын умершей от рака женщины воспитывается бабушкой, а отец так и не вышел на связь.

26 июля исполнился бы 31 год Стелле Барановской. Ее жизненный путь прервался 4 сентября 2017 года. Актриса на протяжении двух лет боролась с острым лимфобластным лейкозом.

О подруге вспомнила Анфиса Чехова. Популярная телеведущая оставила несколько записей о покойной на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

"Если бы ее Судьба сложилась иначе. Если бы... если бы... Так трудно понять и так хочется оспорить логику Высших сил! Но... Спасибо моя Крошечка, за то тепло, которым ты со мной делилась! Спасибо за бесконечную доброту, любовь, мудрость и сострадание! Моя Сильная Девочка, научившая меня Жить Здесь и Сейчас! Спасибо за то, что ты Была на этом свете🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Люблю тебя и помню всегда (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анфиса.

Многочисленные подписчики поддержали телеведущую и спросили, как после смерти Стеллы поживает ее шестилетний сын Даниил, которого на некоторое время со дня кончины матери приютила певица Зара. Чехова сообщила, что мальчик живет с матерью Стеллы, которая является его официальным опекуном.

"Она никогда не отказывалась от опекунства. В бытовом смысле, я уверена, она хорошо заботится о Дане. Он ходит в школу и различные кружки", – отметила Чехова.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) 26 Июл 2018 в 7:21 PDT

А вот отец так и не взял на себя ответственность за Даниила. "Вся истерия вокруг усыновления закончена, отец Дани и его семья, так и не вышли на связь и мальчика не признали. Но это их выбор, и новый круг кармических долгов и отработок", – констатировала ведущая.

Анфиса рассказала, что перед смертью Стелла страшно страдала, но все равно находила в себе силы утешить подруг. "Моя маленькая Девочка, такая Хрупкая и такая Сильная одновременно. В последние дни, испытывая невероятные боли, она все равно продолжала утешать своих подруг в их земных проблемах и помогать советами! Больше всего в Жизни она нуждалась в Любви! Чаще всего в Жизни она сталкивалась с Предательством!" – заявила Чехова.