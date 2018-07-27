"Вы садистка!": взбешенный Садальский набросился на Максакову

Мария Максакова сообщила, что в свой день рождения так и не получила поздравления от матери, актрисы Людмилы Максаковой. Однако друг престарелой артистки Станислав Садальский заявил, что Мария соврала.

24 июля Марии Максаковой исполнился 41 год. Праздник оперная дива встретила в Киеве. А 23 июля артистка поздравила с днем рождения старшего сына Илью, причем сделала это посредством видео, которое опубликовала в YouTube. В самом начале Максакова объяснила, что не смогла дозвониться до 14-летнего именинника. А позже кокетливо поинтересовалась, как же он ее поздравит.

И вот на следующий день Мария с радостью объявила у себя в Facebook, что Илья вышел на связь. Однако мать, по словам Максаковой, так ее и не поздравила. "Илья мне позвонил и поздравил. А мама – нет🤣, вот же семейка🙈" – написала оперная дива.

Высказывания Максаковой дошли до актера Станислава Садальского. Он является близким другом Людмилы Максаковой. Слова Марии возмутили артиста. На своей страничке в социальной сети "Живой журнал" он обвинил оперную исполнительницу во лжи.

"Марфа как всегда врет! – Мама прислала сообщение – разбитое сердце (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объявил скандально известный артист.

Взбешенный Садальский обратился напрямую к Максаковой. "МАРФА! Вы садистка!!! Неплохо было самой позвонить маме, а вы продолжаете мучать !!! Ждете, когда она за отцом пойдет...?! Посмотри внимательней, если вы еще не стерли мамино сообщение. Людмила прислала сообщение – поздравление, разбитое сердце", – эмоционально высказался Станислав.

Стоит отметить, что у Людмилы и Марии весьма напряженные отношения. Окончательно они испортились после того, как певица уехала с супругом, экс-депутатом Денисом Вороненковым, и маленьким сыном Иваном. "Я благодарна моей маме за все, что она для меня сделала, и я все равно ее люблю. Но, к сожалению, есть шаги и поступки, которые делают просто невозможным мое общение с ней. Это не отменяет моей любви", – высказалась об отношениях с матерью Мария на ток-шоу "Пусть говорят".