Михалкова рассказала о развале "Уральских пельменей"

Участница комедийного проекта Юлия Михалкова прокомментировала информацию о его распаде. Новость артистка узнала за чашкой кофе из газет.

Слухи о распаде "Уральских пельменей" возникли в социальных сетях и СМИ. Несколько артистов шоу не появились на июльских концертах в Анапе, Геленджике, Сочи и Адлере. Юлия Михалкова, узнав о переживаниях поклонников, развеяла слухи, сообщает Ura.ru.

"За чашечкой кофе прочла сейчас утренние газеты. С удивлением узнала, что, оказывается, "Уральские пельмени" разбежались! Ответственно заявляю: мы вместе и, сомкнув ряды, уверенно идем в светлое юмористическое будущее. Новый шаг – завтра вечером, концерт в Москве", – написала она на своей страничке в Instagram.

Публикация от Mikhalkova Iuliia (@mihalkova) 26 Июл 2018 в 11:20 PDT

Ранее артисты объявили о своем отсутствии на выступлениях – пост был опубликован в микроблоге Вячеслава Мясникова. Поклонники решили, что проект закрылся после скандала с его экс-директором Сергеем Нетиевским.

Публикация от Вячеслав Мясников. (@miasnikov.s) 13 Июл 2018 в 2:36 PDT

О конфликте артисты открыто не сообщают. Однако россияне полагают, что выступления в неполном составе, а также запланированный на осень концерт коллектива под брендом "Ваши пельмени" говорят о его распаде.