Иосиф Кобзон в реанимации в тяжелом состоянии

Иосиф Кобзон попал в больницу в бессознательном состоянии. Легендарный артист находится в реанимации.

Иосиф Кобзон был госпитализирован еще 20 июля, сообщает Telegram-канал 112. Он находится в реанимации отделения нейрохирургии. В больницу легендарного артиста доставили в бессознательном состоянии – из кареты скорой помощи его выносили на носилках. Состояние мэтра отечественной эстрады оценивается как тяжелое.

Не секрет, что Кобзон на протяжении 13 лет борется с онкологией. В 2004-м ему сделали первую операцию, в 2009-м – вторую. Певец предпочитал не распространяться о смертельно опасном заболевании, а недавно принял участие в передаче "Прямой эфир", посвященной борьбе с раком. Кобзон заявил, что важно следить за здоровьем. При этом он перечислил коллег, которым якобы поставлен аналогичный диагноз.

"Я рекомендовал многим клинику на Каширке, где регулярно прохожу обследование. Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого там осматривали после Америки. Рюмина тоже лечилась там", – как на духу сообщил артист, отметив, что у дизайнера Валентина Юдашкина пошли метастазы. Позже Александр Розенбаум и Игорь Крутой опровергли его слова, заявив, что не жалуются на здоровье.

Супруга исполнителя высказалась о его госпитализации так: "Да, ему было неважно, после этого он вставал и ходил. Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение – раз в три месяца. Ничего сверхъестественного здесь нет. Он жив, все нормально". Судя по всему, Нелли Кобзон решила не пугать общественность.

Напомним, что недавно мэтр лежал в больнице: 18 июня он приехал в медицинское учреждение и пожаловался на самочувствие. Врачи решили, что Иосифу Кобзону лучше остаться в госпитале и пройти обследование. Речь шла об онкоцентре.

