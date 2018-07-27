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"Жить уже не на что!": больной Осин расстается с самым дорогим

Евгений Осин. Кадр youtube.com
По данным СМИ, Евгений Осин оказался на грани нищеты. Певец вынужден продавать жилье.
прочитано 4068 раз

Недавно Евгения Осина выписали из больницы, где он лежал с переломом. Однако некогда популярный артист до сих пор не может полноценно работать. "Сегодня ездил в банк, чтобы снять остатки сбережений. Жить уже не на что!" – пожаловался певец журналистам StarHit.

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Евгений Викторович Осин

Евгений Викторович Осин певец, музыкант

Чтобы поправить свое материальное положение, артист решил продать квартиру. "Она у меня большая. Планирую купить что-нибудь поменьше, а на разницу получится существовать какое-то время", – заявил Осин. Его жилье площадью более 100 квадратных метров располагается поблизости от метро "Полежаевская" и оценивается риелторами в 30 миллионов рублей.

Певец сообщил, что его никто не навещает. Изредка заходят певец Александр Зарецкий и медсестра, которая осматривает артиста. Впрочем, Евгений наладил отношения с дочерью. Он похвалился: "Радует только, что наконец помирился с дочкой Агнией, которая долго отказывалась общаться. Сейчас созваниваемся. Когда она вернется из Санкт-Петербурга, куда отправилась на отдых, увидимся. Жаль, пока не могу помочь ей деньгами…"

Напомним, что Осин повредил руку, упав с мотоцикла. Артист предпочел не обращаться за помощью к медикам, решив, что все и так пройдет. Вскоре ему стало хуже. "С рукой творится что-то страшное – началось нагноение. Мы привезли к Осину дорогого врача, чтобы прямо на дому сделать рентген, но Женя отказался. А врач сказал, что могут даже ампутировать руку, если лечение не начать", – пожаловалась тогда телеведущая Дана Борисова.

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Автор: Наталья Аряева27 июля 2018, 11:27
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