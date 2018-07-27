"Жить уже не на что!": больной Осин расстается с самым дорогим

По данным СМИ, Евгений Осин оказался на грани нищеты. Певец вынужден продавать жилье.

Недавно Евгения Осина выписали из больницы, где он лежал с переломом. Однако некогда популярный артист до сих пор не может полноценно работать. "Сегодня ездил в банк, чтобы снять остатки сбережений. Жить уже не на что!" – пожаловался певец журналистам StarHit.

Чтобы поправить свое материальное положение, артист решил продать квартиру. "Она у меня большая. Планирую купить что-нибудь поменьше, а на разницу получится существовать какое-то время", – заявил Осин. Его жилье площадью более 100 квадратных метров располагается поблизости от метро "Полежаевская" и оценивается риелторами в 30 миллионов рублей.

Певец сообщил, что его никто не навещает. Изредка заходят певец Александр Зарецкий и медсестра, которая осматривает артиста. Впрочем, Евгений наладил отношения с дочерью. Он похвалился: "Радует только, что наконец помирился с дочкой Агнией, которая долго отказывалась общаться. Сейчас созваниваемся. Когда она вернется из Санкт-Петербурга, куда отправилась на отдых, увидимся. Жаль, пока не могу помочь ей деньгами…"

Напомним, что Осин повредил руку, упав с мотоцикла. Артист предпочел не обращаться за помощью к медикам, решив, что все и так пройдет. Вскоре ему стало хуже. "С рукой творится что-то страшное – началось нагноение. Мы привезли к Осину дорогого врача, чтобы прямо на дому сделать рентген, но Женя отказался. А врач сказал, что могут даже ампутировать руку, если лечение не начать", – пожаловалась тогда телеведущая Дана Борисова.