Мигель пообещал "жесть" вернувшемуся Дружинину

Егор Дружинин возвращается в "Танцы". О появлении прославленного хореографа на шоу высказались его соперники – Мигель и Татьяна Денисова.

Егор Дружинин достаточно отдохнул и набрался сил, чтобы снова приступить к воспитанию молодых танцоров и постановкам для них сложных и интересных номеров. "То, что мы делали в проекте, было хорошей, крепкой работой. От нового сезона я жду интересных участников и номеров. "Танцы" – это уникальная возможность работать с лучшими из лучших. И я говорю не только об участниках, но и о приглашенных хореографах", – заявил Дружинин.

Между тем ходили слухи, что Егор покинул успешный проект отчасти из-за тяжелых отношений с коллегой и соперником Мигелем. Поэтому журналистов особенно интересовала его реакция на возвращение Дружинина. Тот не стал молчать. "Не знаю, рад ли я возвращению Егора в проект или нет. Я в эту реку уже вступал, знаю, чем это заканчивается. Будет жесть", – цитирует Мигеля StarHit.

Не осталась в стороне и хореограф Татьяна Денисова, которая в некотором роде заменяла Егора Дружинина. Кстати, в новом сезоне она также появится на телепроекте. "Я восприняла новость о возвращении Егора очень легко. Более того, я думала, что так нужно сделать и это будет интересно", – убеждена Денисова.

Напомним, Егор ушел из проекта после третьего сезона. Хореограф был недоволен правилами шоу. Он считал, что победителя должны выбирать судьи, а не зрители. Ведь зачастую поклонники "Танцев" голосовали не за самого способного и талантливого участника, а за самого симпатичного.