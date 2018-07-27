Мигель пообещал "жесть" вернувшемуся Дружинину

Эксклюзив Интервью В Юрмале может появиться памятник Вайкуле Лолита сделала скандальное заявление Дом-2

Выбор читателей

Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Покинувшая Первый канал Барановская разделась на отдыхе
партнеры
Пятница 27 июля
Лента новостей
14:55
Бес попутал: подмосковный священник зарезал в лесу молодую жену
14:48
Умер известный российский журналист
14:21
Главные события Москвы с 27 июля по 2 августа
14:13
Поющий русский шансон таец очаровал Сеть (видео)
13:53
60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца
13:44
Киркоров потряс Азербайджан своими перьями
13:40
Совет на выходные
13:39
На Калужском шоссе открылся новый разворотный тоннель
13:35
В убийстве фигуриста Дениса Тена замешана девушка
13:34
ЦБ со скрипом возмещает потерянные в банках деньги
13:15
Везший водку водитель протаранил подъезд и сбил трех человек
13:12
Россиянин убил брата сигаретой
12:48
Целый гарем: у Трампа внезапно обнаружили трех тайных любовниц
12:43
На вокзале в Москве убили 30-летнего мужчину
12:18
Вор-неудачник обчистил квартиру на 600 тысяч рублей и тут же был пойман
12:08
Продающий Крым Макаревич получил жесткий удар
12:07
Известная спортсменка отметила 18-летие и умерла
11:40
Пойман еще один убийца фигуриста Дениса Тена
11:20
Марадона тащит под венец молоденькую подружку
11:10
В Башкирии при столкновении автомобиля и двух лошадей погибли люди
10:56
В плоскую Землю верят 4,4 млн россиян
10:55
Актер Брэд Питт стал похож на своих подружек
10:37
Российский актер скончался после падения в оркестровую яму
10:33
Михалкова рассказала о развале "Уральских пельменей"
10:31
Меган Маркл и принц Гарри показали нежные чувства на людях
10:26
Разгоряченная невеста прилюдно закатила Баскову скандал
10:13
Наталье Поклонской предложили уйти
10:11
Автобус из Москвы протаранила вылетевшая на встречку легковушка: есть жертвы
10:05
Для кого опасно кровавое лунное затмение
10:01
Скрипаль сенсационно объявила о возвращении в Россию
10:01
Снос "Дома-2" грозит катастрофой Ксении Бородиной
09:21
"Не спать": Путин взбодрил закисших коллег перед важной встречей
09:21
Украинские депутаты устроили массовое побоище (видео)
09:13
"Вы садистка!": взбешенный Садальский набросился на Максакову
09:04
Лолиту на рынке убили немецкой свастикой
08:57
У России в Крыму нашли ядерное оружие
08:37
Любовник не признал сына умершей от рака Барановской
08:35
"Это мне очень нравится": Пореченков оценил перемены после смерти Табакова
08:28
Мать зверски убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя
08:17
Смертельное ДТП с фурой под Москвой попало на видео
08:07
Шикарная Захарова в мини возбудила Баку рассказом про точку
22:05
Неряха получила 50 ударов ножом за неубранную квартиру
21:57
Могут стать помехой: Кончаловский отказался от детей
21:40
Крымский мост трещит по швам
21:24
Неожиданные данные о госпитализации Кобзона
21:14
Алена Водонаева обвенчалась в Лас-Вегасе
21:06
Бразильский чемпион получил российское гражданство
20:54
К самопровозглашенному президенту СССР пришла с обыском ФСБ
20:51
Рассекречен пол ребенка Тодоренко и Топалова
20:44
Отвратительный целлюлит добил Собчак
20:40
Умер режиссер Игорь Беляев
20:27
"Дождались светлого часа": "Дом-2" решили снести
19:59
Самая сексуальная певица опозорилась из-за передозировки (видео)
19:40
Цымбалюк-Романовскую отдали под суд
19:37
Зато с юморком: плоский зад голливудской звезды вызвал пересуды
19:18
Путин и Трамп заключили в Хельсинки тайное соглашение
19:02
Двойник Анисиной пыталась увести Джигурду из семьи
18:43
"Не сдавайтесь": народ молится за беспомощного Моисеева
18:43
"А где его старуха?": Малахова застукали на пляже с молодой красоткой
18:31
Жену Тарасова высмеяли за неумелое обращение с ребенком
17:56
"Опасаюсь за дочь": Лепс сделал заявление о судьбе наследницы
17:50
На Первом канале произошло воссоединение семьи Скрипаль
17:50
Москва простилась со звездой сериала "Счастливы вместе" (видео)
17:35
Начался бракоразводный процесс Трампа
17:28
"Уральские пельмени" разварились: звезды прогуляли гастроли
17:13
Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви
17:11
"Случилась трагедия": Киркоров срочно вылетает к детям в пылающую Грецию
17:10
Как развиваться российскому сектору аудиовизуальных развлечений
16:59
Макаревич возмутил россиян мерзким предложением по Крыму
16:32
Довел ухажер: разъяренная Бузова пулей вылетела из "Дома-2"
16:29
53-летнюю Алену Апину погнали в шею с радио
16:14
Дмитрий Маликов рассекретил фото подросшего сына
16:09
Казус на большой встрече с Путиным (видео)
16:03
"В мою кровь подмешали мужскую ДНК": Мишулина о гнусном подлоге Еремеева
15:55
Решил обойти Киркорова: Пригожин объяснил громкие слова Маликова о геях
15:32
Шестерых руководителей секты "Аум Синрике" казнили в Японии
15:31
Исполнявшего хиты Королевой маньяка отправили за решетку
15:27
Врачи рекомендуют кандидату Собянину развивать в Москве систему чекапов
15:26
Умерла старейшая жительница планеты
15:17
Трехмесячный москвич обварился из-за неожиданного сбоя
15:10
Меркель тайно встречается с российскими генералами
15:08
Молодую красотку – жену миллионера забрали в больницу после сна в подъезде
15:03
Россиян припугнули закрытием визовых центров
14:48
Онанировавший маньяк случайно умер в тюрьме
14:47
Принц Гарри женился на Меган Маркл по указке Кейт Миддлтон
14:33
Родченков объявился после попытки самоубийства
14:30
Под Москвой украли строительные леса на 400 тысяч рублей
14:12
Жена рассказала о состоянии госпитализированного Кобзона
14:08
Госдума повысит пожарную безопасность мест скопления людей
14:07
55-летняя Деми Мур закрутила нестандартный роман
14:05
Вода или квас: чем утолять жажду в жару
13:46
Объявлена дата выхода последнего сезона "Игры престолов"
13:35
Госдуме предложили работать по-новому
13:31
Жуков нашел молодую любовницу с помощью Шепелева
13:24
В сборной России решили судьбу Черчесова после ЧМ-2018
13:24
Известная актриса пожаловалась на унылый опыт группового секса
12:47
Во дворе дома в Зеленограде легковушка сбила мальчика на велосипеде
12:45
Лепс подставил себя горячим танцем в аэропорту
12:43
Оскандалившегося с геями Маликова заставили оправдываться
12:42
Госдума расширила список редких заболеваний
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"В мою кровь подмешали мужскую ДНК": Мишулина о гнусном подлоге Еремеева
Цымбалюк-Романовскую отдали под суд
"Не сдавайтесь": народ молится за беспомощного Моисеева
"Какой ужас!": что сделал Шепелев с сыном Фриске
Мать зверски убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя
Израильские врачи не спасли Караченцова от онкологии
Шоу-бизнес

Мигель пообещал "жесть" вернувшемуся Дружинину

Кадр youtube.com
Егор Дружинин возвращается в "Танцы". О появлении прославленного хореографа на шоу высказались его соперники – Мигель и Татьяна Денисова.
прочитано 478 раз

Егор Дружинин достаточно отдохнул и набрался сил, чтобы снова приступить к воспитанию молодых танцоров и постановкам для них сложных и интересных номеров. "То, что мы делали в проекте, было хорошей, крепкой работой. От нового сезона я жду интересных участников и номеров. "Танцы" – это уникальная возможность работать с лучшими из лучших. И я говорю не только об участниках, но и о приглашенных хореографах", – заявил Дружинин.

ПО ТЕМЕ

Критикующий шоу Дружинин внезапно вернулся в "Танцы"

Ушедший Дружинин раскрыл интригу шоу "Танцы"

 Шоу "Танцы" на ТНТ

Сюжеты Шоу "Танцы" на ТНТ

Егор Владиславович Дружинин

Егор Владиславович Дружинин актер, кинорежиссер, хореограф

Между тем ходили слухи, что Егор покинул успешный проект отчасти из-за тяжелых отношений с коллегой и соперником Мигелем. Поэтому журналистов особенно интересовала его реакция на возвращение Дружинина. Тот не стал молчать. "Не знаю, рад ли я возвращению Егора в проект или нет. Я в эту реку уже вступал, знаю, чем это заканчивается. Будет жесть", – цитирует Мигеля StarHit.

Не осталась в стороне и хореограф Татьяна Денисова, которая в некотором роде заменяла Егора Дружинина. Кстати, в новом сезоне она также появится на телепроекте. "Я восприняла новость о возвращении Егора очень легко. Более того, я думала, что так нужно сделать и это будет интересно", – убеждена Денисова.

Напомним, Егор ушел из проекта после третьего сезона. Хореограф был недоволен правилами шоу. Он считал, что победителя должны выбирать судьи, а не зрители. Ведь зачастую поклонники "Танцев" голосовали не за самого способного и талантливого участника, а за самого симпатичного.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"

Автор: Наталья Аряева27 июля 2018, 14:23

комментарии

Политика

Наталье Поклонской предложили уйти
"Не спать": Путин взбодрил закисших коллег перед важной встречей
Путин и Трамп заключили в Хельсинки тайное соглашение
Казус на большой встрече с Путиным (видео)

Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" сделала аборт из-за предательства любимого
Мигель пообещал "жесть" вернувшемуся Дружинину
Официальное заявление ТНТ о сносе "Дома-2"
Сильно располневшая Нюша повеселилась на свадьбе

Проишествия

Везший водку водитель протаранил подъезд и сбил трех человек
Украинские депутаты устроили массовое побоище (видео)
Мать зверски убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя
Онанировавший маньяк случайно умер в тюрьме

Lifestyle

"Это мне очень нравится": Пореченков оценил перемены после смерти Табакова
Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
"Справлялся с трудом": тайны умершего актера из фильма "Любовь и голуби"
Первая жена Высоцкого умерла на руках у наследника
Шоу-бизнес

Разгоряченная невеста прилюдно закатила Баскову скандал

Красавица хныкала и просилась на ручки
Шоу-бизнес

"Вы садистка!": взбешенный Садальский набросился на Максакову

Скандально известный актер уличил певицу во лжи
Шоу-бизнес

Снос "Дома-2" грозит катастрофой Ксении Бородиной

В Сети обсуждают сенсационную новость
Регионы

Российский актер скончался после падения в оркестровую яму

Врачи не смогли спасти драматурга

Гороскоп

Совет на выходные
Могут стать помехой: Кончаловский отказался от детей
"Не только секс соединяет": специалист о разводе Валерии и Пригожина
Стало известно об ухудшении здоровья Кудрявцевой после родов

Фоторепортажи

Киркоров потряс Азербайджан своими перьями
Актер Брэд Питт стал похож на своих подружек
Меган Маркл и принц Гарри показали нежные чувства на людях
Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви

Спорт

В убийстве фигуриста Дениса Тена замешана девушка
Марадона тащит под венец молоденькую подружку
В сборной России решили судьбу Черчесова после ЧМ-2018
После ЧМ-2018 болельщик-мексиканец женится на сибирячке

Регионы

60 ударов ножом: защищавшая маму девочка погибла от рук многодетного отца
Российский актер скончался после падения в оркестровую яму
Исполнявшего хиты Королевой маньяка отправили за решетку
Россиянка взбесилась из-за игр и заколола мужа-геймера
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru