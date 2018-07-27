Волочкова с сальными волосами и в развратном платье пришла в суд

Анастасию Волочкову засняли в Тверском суде, где рассматривается дело в отношении ее бывшего водителя, обвиняемого в хищении внушительной суммы. Скандально известная балерина появилась на заседании в весьма провокационном виде.

В Сети появилась видеозапись, сделанная в Тверском суде, где состоялось очередное слушание по делу ее бывшего шофера Александра Скиртача. Балерина обвинила мужчину в хищении денежных средств. На видео Волочкова запечатлена поднимающейся по лестнице, чтобы пройти в зал, где должно состояться заседание. Скандально известная танцовщица выбрала для появления в суде обтягивающее черное платье с внушительным декольте и разрезом на юбке. Завершили образ распущенные волосы.

Кстати, пользователи Сети обратили особое внимание на прическу артистки. "что с волосами??? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "опять голову не помыла(", "А она ее вообще моет когда нибудь?", "Настя! Ну как можно в таком виде прийти в приличное место??", "Ладно волосы. А платье? Сиськи сейчас выскочат!" – возмутились интернет-пользователи.

Самое интересное, что перед заседанием (или вскоре после) Анастасия Волочкова посетила салон красоты. Об этом балерина не преминула сообщить у себя в Instagram. "А у нас во дворе офиса на Тверской, 6 открыт замечательный салон @eliseevabeauty 🌺 Так уютно и удобно!" – похвалилась Волочкова.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 26 Июл 2018 в 7:03 PDT

Напомним, Александр Скиртач на протяжении нескольких месяцев находится в СИЗО. Анастасия Волочкова уверена: бывший личный водитель обокрал ее, планировал похитить дочь, чтобы потребовать выкуп, и якобы даже хотел отравить. Теперь мужчине грозит до пяти лет тюремного заключения. В свою очередь Скиртач подал на Волочкову в суд, обвинив в сексуальных домогательствах.