Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать

Появились новые подробности о состоянии певца Иосифа Кобзона. Как утверждают СМИ, прославленный артист не может дышать самостоятельно, поэтому его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Состояние Иосифа Кобзона внушает серьезные опасения. По информации журналистов, мэтра отечественной эстрады подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Ранее выяснилось, что артист был госпитализирован еще 20 июля.

Он находится в реанимации отделения нейрохирургии. В больницу легендарного артиста доставили в бессознательном состоянии – из кареты скорой помощи его выносили на носилках. Состояние мэтра отечественной эстрады оценивается как тяжелое.

Не секрет, что Иосиф Кобзон более десяти лет борется с онкологией. В 2004-м ему сделали первую операцию, в 2009-м – вторую. Певец предпочитал не распространяться о смертельно опасном заболевании, а недавно принял участие в передаче "Пусть говорят", посвященной борьбе с раком. Кобзон заявил, что важно следить за здоровьем.

В Сети многочисленные поклонники буквально молятся о выздоровлении любимого артиста. "Господи, дай бог здоровья ему! Без Иосифа Кобзона сцена осиротеет((", "Не думай о секундах свысока, настанет время, сам поймешь, наверное". К сожалению, видимо, время уходить...", "Человеку 80 лет... Каждый день может быть последний. Дай бог пожить...", "Кобзон, несомненно, целая эпоха", "Дай Бог ему здоровья!!" – высказались фанаты.

Отметим, что недавно мэтр уже лежал в больнице: 18 июня он приехал в медицинское учреждение и пожаловался на самочувствие. Врачи решили, что Иосифу Кобзону лучше остаться в госпитале и пройти обследование. Речь шла об онкоцентре.