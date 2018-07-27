60-летняя Елена Кондулайнен показала себя в мини-бикини

Секс-символ СССР Елена Кондулайнен отметилась на пляже озера Иссык-Куль, что в Киргизии. Звезда, недавно отметившая свой 60-летний юбилей, появилась в микро-купальнике.

Елена приехала в Кыргызстан на Неделю российского кино. Кондулайнен выступила там не только как актриса: она исполнила для зрителей несколько авторских песен. Звезде вручили медаль и присвоили звание "Лучший работник культуры Кыргызстана".

Артистка решила совместить приятное с полезным и отправилась искупаться на самое знаменитое озеро страны. Свое фото у водоема Елена опубликовала в социальных сетях. На снимке секс-символ СССР позирует в пестром бикини.

Отметим, что актриса была замужем четыре раза, однако сейчас ее сердце свободно. В одном из интервью Елена рассказала, что все еще ловит на себе восхищенные взгляды мужчин, но никто пока ей не приглянулся. "Я наоборот, все молодею и молодею. За границей со мной молодые люди знакомятся, да и здесь тоже – они меня как актрису не знают, они же все в Интернете", – сообщила как-то звезда "Комсомольской правде".

Между прочем у Кондулайнен двое взрослых сыновей – Александр и Михаил и уже есть внуки. Однако статус матери семейства никак не останавливает артистку от эксцентричных выходок. В начале лета звезда советского кино снялась в провокационной фотосессии. Елена предстала в образе Афродиты, выходящей из пены морской, причем из одежды на ней были лишь золотые трусики. Голову блондинки венчал парик из длинных светлых волос. Одной рукой Елена прикрывала обнаженную грудь.