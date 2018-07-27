Ротару разочаровала нелепым нарядом

Российским звездам нетрудно найти повод покрасоваться друг перед другом в новых нарядах. Тем более такую возможность им предоставил фестиваль "Белые ночи", который прошел на днях в Санкт-Петербурге. Однако София Ротару стилистов разочаровала.

"Сильно перегруженным" назвала образ популярной советской и российской певицы стилист-имиджмейкер Леся Андреева. По ее мнению, на фоне яркого геометрического принта платья-туники внешность артистки просто теряется.

В платье слишком много лишних деталей – драпировки и асимметричные края, считает стилист. С точки зрения Андреевой, тонкая гладкая ткань в сочетании со свободным силуэтом портит прекрасную фигуру певицы, утяжеляя верх.

Публикация от София Ротару/Sofia Rotaru (@rotaru_sofia) 23 Июл 2018 в 11:42 PDT

Неудачно, по мнению специалиста по имиджу, подобраны и брюки. Они слишком простые и слишком классические – и не гармонируют с таким активным верхом, приводит мнение Андреевой teleprogramma.pro.

Публикация от София Ротару/Sofia Rotaru (@rotaru_sofia) 24 Июл 2018 в 8:20 PDT

Однако, судя по комментариям поклонников певицы в Instagram, мнение эксперта мало кто разделяет. Фанаты восторгаются Софией Ротару, называя ее красавицей, легендарной и сказочной певицей. И наряд артистки их вполне устраивает.

Публикация от София Ротару/Sofia Rotaru (@rotaru_sofia) 22 Июл 2018 в 3:30 PDT

Фестиваль "Белые ночи" проходил в Петербурге с 20 по 22 июля. В нем приняли участие знаменитые российские и зарубежные исполнители. На сцене соревновались десять конкурсантов из девяти стран мира, исполняя собственные песни и каверы на лучшие зарубежные хиты. Их поддерживали знаменитые ведущие, которые менялись каждый день: Филипп Киркоров, Елена Север, Сергей Лазарев, Александр Ревва и Николай Басков.

По итогам конкурса третье место заняла Preen, участница из Тайланда. На втором месте – Эдвард Хачарян из России. Первое место заняла группа из США – Mister Mother. А Гран-при вручили Анастасии Спиридоновой.

