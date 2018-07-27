Удрученный новостью о болезни Резник решил обвенчаться

Илья Резник опроверг слухи о своей госпитализации. Супруга поэта-песенника, в свою очередь, пожелала "многая лета" тем, кто распространяет недостоверную информацию.

Народный артист России Илья Резник с супругой Ириной отдыхают в Крыму. Новость о госпитализации поэта-песенника они восприняли с недоумением, назвав информацию о болезни недостоверной.

"Мы сидим с женой в Крыму на берегу моря, и у нас все хорошо. Планируем с Ирочкой через неделю – через две венчаться", – цитирует Резника "Интерфакс".

Илья Резник – автор текстов самых популярных советских и российских песен. Его слова положены на музыку Максима Дунаевского, Александра Журбина, Владимира Фельцмана, Раймонда Паулса. Эти хиты исполняли Алла Пугачева, София Ротару, Николай Караченцов, Михаил Боярский и Эдита Пьеха.

Ирину Романову-Резник известие, конечно, огорчило. Она попросила корреспондента агентства передать пожелания "добра и многая лета" тем, кто распускает недостоверные слухи о проблемах Резника со здоровьем. Свое послание супруга Резника подтвердила фотографией в Instagram, сопроводив ее подписью: "Не дождетесь!"

Публикация от Ирина Романова (Резник) (@irinaromanovareznik) 27 Июл 2018 в 9:20 PDT

27 июля некоторые СМИ сообщили, что советский и российский поэт-песенник, народный артист России госпитализирован. Уточнялось также, что после обследования Илью Резника, якобы, направили на отдых в один из подмосковных пансионатов.