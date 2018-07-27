"Хочет еще одного": в окружении открыто заговорили о беременности Собчак

Интересное положение Ксении Собчак не подтвердилось. Однако телеведущая все же планирует второго ребенка.

На международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку сейчас присутствует весь свет российского шоу-бизнеса. Каждая знаменитость приехала со своей свитой гримеров, парикмахеров и стилистов, поэтому за кулисами сейчас многолюдно.

В свободное от работы время разморенные от жары помощники звезд, к слову, сейчас в Баку температура поднимается до +34, коротают вечера за обсуждением последних сплетен, поэтому журналистам остается только внимательно слушать.

Одной из главных тем закулисья являлась новая беременность Собчак. Все гадали, в положении она или нет, ведь если верить слухам артистка скоро во второй раз станет матерью.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 25 Июл 2018 в 12:13 PDT

Точку в этом вопросе поставил стилист, который недавно работал с Ксенией. "Да ты что! Ксюша недавно проходила курс оздоровления: делала "чистку" организма, "сгоняла" отеки. Она стала гораздо более подтянутой, чем во время своей избирательной компании. Она хочет еще одного ребенка, но пока не беременна!" – цитирует цирюльника Teleprogramma.pro.

Отметим, что сплетни об интересном положении телеведущей муссируются уже 10 месяцев, поэтому скорее всего стилист Ксении не врет. Ну или в шутку можно предположить, что Собчак, как слониха, будет вынашивает плод около 20 месяцев.

Напомним, что 36-летняя телеведущая уже воспитывает сына Платона. Отцом мальчика является супруг телеведущей Максим Виторган. Мальчик родился в ноябре 2016 года. Звезда разрешилась от бремени в элитной подмосковной клинике.