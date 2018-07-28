Пожаловавшийся на условия работы Нагиев вызвал гнев народа
"Бесит, когда на работе не можешь грызть семечки и ходить в трусах", – написал Дмитрий на своей странице в соцсети.
К посту Нагиев приложил фотографию с места съемок. Судя по снимку, артисту пришлось работать под палящим солнцем, при этом одет Дмитрий в довольно теплый костюм.
Поклонники посочувствовали любимцу, отметив, что артист такого уровня, как Нагиев, может смело плевать на требования и ходить на работу в чем ему захочется. "В такую жару можно и в трусах и в купальнике ,а в перерыве и семечки ничего не отказывайте себе Вы этого достойны (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вам все можно,вы от этого не потеряете ЛОСК", "Не понимаю, кто может запретить Нагиеву ходить в трусах", – написали фанаты в комментариях под фото актера.
Однако нашлись и те, кто на шуточное высказывание Дмитрия отреагировал крайне агрессивно. Народ назвал Нагиева зажравшимся.
"Ну не ходи на работу.....чтоб не бесило", "Уходи в осветители и радуйся жизни на всю катушку", "а ты не впускай беса и БЕСиться не будешь...Работай в радость и очищенные семечки жуй", – заявили хейтеры.
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