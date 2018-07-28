Опробовала на себе все: специалист об операциях Ротару

Пластические хирурги раскрыли секрет красоты 70-летней Софии Ротару. Специалисты уверены, что певица испробовала на себе все современные методы омоложения.

"Безусловно, Ротару не раз прибегала к услугам пластических хирургов. Но все вмешательства были сделаны очень грамотно, в меру и без фанатизма", – рассказал специалист по челюстно-лицевой хирургии Александр Вдовин.

По словам медика, первые операции певица делала еще в молодости. Много лет назад Ротару перенесла ринопластику, пару раз делала блефаропластику верхнего и нижнего век. "Была подтяжка лица вкупе с удалением комков Биша и подтяжкой слизистой. Неоднократно проводилась липосакция подбородка", – убежден хирург.

Сейчас Ротару для поддержания красоты активно использует достижения современной инъекционной и аппаратной косметологии. "Она проводила биоревитализацию, в том числе зоны декольте, делала шлифовку лазером. Наверняка был термаж – воздействие на организм радиочастотными волнами, а также плацентарные капельницы", – отметил специалист в беседе с изданием "Собеседник".

Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) 28 Фев 2018 в 3:06 PST

Кроме того, хирург уверен, что артистка прибегала к нитевому лифтингу для подтяжки лица. "Мой вердикт: все изменения сделаны со вкусом, без перебора. Софию Михайловну можно ставить в пример всем тем, кто хочет себя изменить, стать лучше и красивее", – заключил медик.

Сколько стоят такие операции, специалист затруднился ответить точно. Но если даже прикинуть примерную сумму, выйдет не один миллион рублей.