Жена нелепо поздравила Преснякова с годовщиной

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков год назад женился на своей давней возлюбленной Алене. Девушка напомнила мужу о годовщине через соцсети.



"Как же быстро пролетел этот год..год, наполненный любовью, уважением друг другу, трепетом и теплом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред)" – написала Алена на своей странице в Instagram.

"Благодарю тебя за это чудесное время, остальное уже сказала. P.S. Больше всем спасибо за поздравления, нам очень приятно", – отметила возлюбленная Преснякова.

К посту молодая жена прикрепила фотографию. На снимке Алена и Никита нежно обнимаются на фоне красивого пейзажа. Однако поклонников пары смутила одна деталь – девушка отметила в самом конце поздравления изготовителей своей одежды и аксессуаров.

Народ поднял жену Преснякова насмех. По словам подписчиков Алены, более нелепое место для рекламы просто нельзя было придумать. "Повезло даме -сидеть дома и зарабатывать на рекламе", "Алена, вы сейчас мужа с годовщиной поздравили или тупо рекламный пост разместили?! Это ж надо так не уважать свою вторую половинку", – написали в комментариях хейтеры.

Публикация от Alena Presnyakova (@alenaakrasnova) 27 Июл 2018 в 2:58 PDT

Между тем большинство поклонников пары не обратили внимание на странную деталь в поздравлении и пожелали молодой семье счастья: "Вы такие красивые", "Красивейшая пара...мы любим вас...рожайте деток...таких же чудесных и красивых людей как вы", "Любви и взаимопонимания!!!Такие хорошенькие".

Напомним, роскошная свадьба Никиты Преснякова и его избранницы Алены Красновой состоялась летом 2017 года. На банкет в честь создания новой ячейки общества были приглашены 200 человек, в том числе звездные родственники: Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и Кристина Орбакайте.

