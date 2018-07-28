Муж показал рыжую киску беременной Кудрявцевой

Хоккеист Игорь Макаров показал красавца-кота, которого они с Лерой Кудрявцевой воспитывают вместе. Видеозапись спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.



На кадрах, размещенных в stories соцсети, бело-рыжий кот вылизывает себя, демонстрируя педантичность и любовь к чистоте. Видео было снято во дворе коттеджа Кудрявцевой и Макарова.

Рыжего пушистика зовут Фофа. Ему четыре года. Звездные "родители" души не чаят в своем малыше и даже завели ему страничку в соцсети.

"Родился 18 ноября 2014 года. Родители мои из "богемы", воспитание получил хорошее. Умный, ласковый, чистоплотный", – написано в профиле киски.

Публикация от IM82 (@igor_makarov82) 29 Май 2016 в 6:24 PDT

На страничке пока всего около 80 публикаций. Зато Фофа имеет почти 20 тысяч подписчиков, которые закидывают пушистика комплиментами.

Публикация от Фофа (@fofan_86) 10 Июл 2018 в 9:47 PDT

Отметим, что в последнее время страничка кота пополняется свежими фотографиями активнее, чем обычно. Видимо, у находящейся в декрете "мамы" Фофы появилось больше свободного времени и она может устраивать фотосессии для своего малыша.

Публикация от IM82 (@igor_makarov82) 24 Сен 2016 в 12:16 PDT

Сама Лера Кудрявцева недавно призналась, что свободное время проводит за просмотром сериалов. Когда родит телеведущая пока не известно, точную дату она держит в секрете. Кудрявцева хорошо переносит беременность. Она не жалуется на недомогания и регулярно выходит в свет. Для Леры это будет второй ребенок. У телеведущей уже есть взрослый сын Жан, ему 28 лет.