Придурки всякие: Бледанс врезала наставнику "Голоса" за нападки на особенных детей

Российские реперы представили в Сети свой новый клин с громкий названием "Быть дауном". Видео вызвало скандал.

Виновником переполоха стал артист лейбла Booking Machine, принадлежащего Oxxxymiron, репер Loqiemean. Видео "Быть дауном" исполнитель посвятил 20-летию культового фильма "Большой Лебовски".

Ролик оценили любители современной музыки – за сутки на YouTube клип собрал более 500 тысяч просмотров. Увидели стремительно набирающее популярность видео и в фонде "Синдроме любви", который открыла Эвелина Бледанс для помощи особенным детям.

В организации пришли в ужас от музыкального "шедевра". Представители фонда обратились к авторам клипа и наставнику шоу "Голос" Басте, который снялся в провокационном ролике.

"Выпустив новый клип "Быть Дауном" в эфир, вы осознанно и больно задели десятки тысяч семей, где растут дети с синдромом Дауна. Вы и завтра, и послезавтра продолжите это делать. Зачем?" – написали на официальной странице организации в соцсети (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Фонд "Синдром любви" потребовал музыкантов оставить особенных людей в покое. "Не надо использовать их для придания своим продакшенам смысла, глубины или оригинальности. Не надо за их счет повышать собственную популярность. Не надо думать, что вы на самом-то деле люди добрые, просто ремесло у вас такое", – заявили в организации.

Отреагировала на скандал и сама Эвелина Бледанс. "Что на придурков всяких обращать внимание, если они не понимают..." – сказала актриса в беседе с Super.Ru.