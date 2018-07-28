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Штурм сравнила алкоголика Осина с тяжелобольным Кобзоном

Наталья Штурм и Евгений Осин. Фото: Dni.Ru
Наталья Штурм возмущена поведением своего давнего друга Евгения Осина, который объявил о продаже квартиры из-за бедственного положения. Артистка назвала приятеля лжецом и призвала его брать пример с коллег.
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Штурм убеждена, что Осин просто пиарится на своей болезни. По словам артистки, Евгений довольно обеспеченный человек, но он не хочет лечиться от пагубного пристрастия.

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 Евгений Викторович Осин

Евгений Викторович Осин певец, музыкант
"У меня перед глазами пример Даны Борисовой. Она смогла уйти от вредных привычек, и сейчас она в корне изменила свою жизнь", – заявила певица.

Артистка уверена, что каждый сам строит свою жизнь и здоровье Евгения в его же руках. "Сейчас вся страна переживает за Иосифа Кобзона, который является легендой эстрады, моим учителем. Вот вам и три судьбы: мэтр, который всего добился сам, Дана, которая борется за нормальную, трезвую жизнь и Осин, который растерял и здоровье, и талант", – сообщила Наталья.

Исполнительница прокомментировала и информацию о нищенстве Осина. Штурм заявила, что ее приятель никогда не бедствовал. "У него четыре квартиры в Москве. Только за последний год он заработал около миллиона на разнообразных шоу, где рассказывал про свою тяжелую жизнь", – раскрыла секрет Осина певица.

При этом, по словам Натальи, Евгений практически не тратит деньги. "Средства ему нужны только на покупку очередной бутылки. Если вас интересует, зачем он это делает, то скажу – ради пиара. Хочет разжалобить поклонников, чтобы те начали ему помогать. Никакие квартиры он не продает, ему это просто не нужно", – заявила Штурм в беседе со "СтарХитом".

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что Евгений Осин оказался на грани нищеты. Чтобы поправить свое материальное положение, артист решил продать квартиру. 

Автор: Алёна Нестерова28 июля 2018, 20:08
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Пагубная страсть изуродовала Евгения Осина

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