Огромные долги вынуждают Лорак работать на износ

Роскошные платья, запоминающиеся хиты, большая команда танцоров и обслуги – все это требует больших денег. О том, насколько тяжело они достаются, певица рассказала в эксклюзивном интервью Dni.Ru во время музыкального фестиваля "Жара" в Баку. Там Дива произвела подлинный фурор!



"Сегодня ситуация складывается так, что пока я трачу больше, чем зарабатываю, – вздыхает Лорак. – Я – эдакая девочка, которая без конца работает и которая просто страшно устала. Работаю просто на износ! И все, о чем я мечтаю, чуть сбавить темп, выдохнуть, просто выспаться!"

При этом Лорак – главный "кормилец" в семье. Ее муж Мурат Налчаджиоглу – не денежный мешок, не олигарх и не плечо в шоу-бизнесе, как многие думают. "Это иллюзия, что у меня богатый муж, – рассказала певица. – Да и в любом случае я воспитана так, что всегда рассчитываю только на себя и не сижу ни у кого на шее".

Напомним, красивая история отношений Ани и Мурата началась в 2005 году. Певица отдыхала в Турции и в отеле познакомилась с симпатичным менеджером. Это была любовь с первого взгляда. А утром, когда Лорак надо было улетать, будущий муж ей признался:"Я не знаю, увижу ли я тебя когда-нибудь еще раз, но я буду ждать тебя всю жизнь!"





Сейчас у певицы уже большая дочь – в этом году она пойдет в первый класс. Причем в школу Соня Налчаждиоглу идет хорошо подготовленная – она умеет писать, считать и говорит на четырех (!) языках. "Дочь знает русский, украинский, английский и турецкий, которому ее учит сестра моего мужа, ее родная тетя", – похвасталась Ани. А в Турции, которая стала для них судьбоносной, они проводят теперь каждое лето. И сразу после "Жары" Ани снова собирается именно туда.