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Все плохо: Фадеев призвал молиться за Кобзона

Иосиф Кобзон. Pravda Komsomolskaya/Global look press
Состояние народного артиста резко ухудшилось. По некоторым данным, он впал в кому. 
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Продюсер Максим Фадеев переживает за состояние певца Иосифа Кобзона. Он призвал всех православных христиан помолиться за народного артиста, которого госпитализировали несколько дней назад. "Иосиф Давыдович впал в кому. Помолитесь за него", – сказал в своем видеообращении, которое он опубликовал в Instagram. Пользователи сети поддержали напутствие Фадеев. Но некоторые при этом напомнили, что родные певца опровергли слухи о коме артиста.

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Отметим, что ранее сестра 80-летнего певца Гелена заявила, что удивлена информации  о том, что певец находится в тяжелом состоянии. По ее словам, с братом все в порядке. "Слава Богу, все хорошо. Он находится на плановом лечении", – отметила женщина.

Также информацию о резком ухудшении здоровья Кобзона опровергли жена певца и его пресс-секретарь. "Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь", – заявила представитель артиста.

Отметим, что в больнице навестила артиста первая женщина-космонавт Валентина. По словам супруги Кобзона, Терешкова передавала певцу приветы от переживающих за него людей.  Нелли Кобзон также поблагодарила всех, кто волнуется за ее супруга. 

По данным СМИ, Кобзон был госпитализирован 20 июля. Певца без сознания доставили в одну из столичных клиник. Медики пытались стабилизировать его состояние, но 27 июля артисту стало хуже, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день он впал в кому.

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29 июля 2018, 10:46

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