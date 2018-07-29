Малахов случайно впервые показал маленького сына

Снимок с женой дал почву для размышлений поклонникам телезвезды. Некоторые рассмотрели первое фото ребенка Малахова.



Андрей Малахов чуть менее года назад впервые стал отцом. Однако фотографиями первенца не делился с широкой публикой, что породило массу загадок и размышлений. Даже снимка со спины или фотографии ручек, как часто многие делают, он не показывал соцсетях. Поэтому поклонники внимательно следят за каждым снимком Андрея.



Последнее фото как раз сильно порадовал их, так как в отражении очков можно было разглядеть силуэт сына. Снимок был сделан на Лазурном берегу, где Андрей с женой сейчас отдыхает. Многие подписчики порадовались за семью, которая в полном составе наконец-то выбралась на море.

Отметим, что несколько месяцев назад Малахов опубликовал фото ребенка. Но все же лица малыша видно не было – он находился в коляске. Имя для мальчика телеведущий выбирал с помощью зрительского голосования. Андрей предложил на выбор два варианта: Николай (так звали отца тележурналиста) и Александр, в честь князя Александра Невского. По итогам голосования победил второй вариант, и супруги назвали сына Александром.