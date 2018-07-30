"Про стычки с Володей свекровь не знает": Подольская об отношениях с Пресняковой

Вадим Верник пригласил звезд на традиционный ланч журнала "ОК!", который проводится в рамках музыкального фестиваля "Жара" в Баку. Среди знаменитостей была и Наталья Подольская, с которой встретился корреспондент Dni.Ru



Уже восемь лет Наталья Подольская состоит в браке с Владимиром Пресняковым – срок для шоу-бизнеса приличный. А в 2015-м году у пары появился на свет первенец Артем. О делах семейных мы и поговорили с Натальей.

"Со своей свекровью Еленой Пресняковой, которую я зову мамулей, вижусь не очень часто, потому что она одна из самых гастролирующих артисток на нашей эстраде. Я сама не раз бывала и подпевала на ее выступлениях! Поэтому из-за плотного графика выступлений группы "Самоцветы" вижусь чаще с Петровичем (Пресняков-старший. – Прим. ред.). А с мамулей созваниваемся периодически, обмениваемся новостями", – сообщила Подольская.

Елене, как уверяет Наталья, хватает ума и такта не влезать с советами касаемо семейных отношений, воспитания ребенка. "Она не в курсе наших стычек с Володей, мы ее не посвящаем в наши дела. Единственное, о чем она нас просит – почаще отправлять фотографии Темы, – пояснила молодая артистка. – А если хочет что-то подарить Теме, непременно спрашивает нас, что мальчику нужно, советуется с нами по поводу одежды, игрушек".

"Лена сразу приняла меня в дом как родную, – отметила Наталья. – При первой встрече, как сейчас помню, они с Петровичем меня обняли и расцеловали в щеки, как будто мы были сто лет знакомы".





Ранее в интервью Dni.Ru Подольская рассказала о том, каково ей в семействе, где сплошь звезды: "Я не отношусь к своей семье как к чему-то сверхъестественному. Меня окружают обычные люди, и я отношусь к ним точно так же. Просто семья у нас очень счастливая и дружная, вот и все. Я очень горжусь ею, а про звездность не думаю..."