Бывшая жена Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма в одиночестве

Умерла бывшая жена популярного актера Кирилла Сафонова. По словам ее бывшего супруга, фотографа Вадима Сухаревского, Елена спилась, оставшись в одиночестве, хотя тот и пытался ее спасти.

По словам подруги Валентины Воеводы, с прошлой осени Елена ни с кем не общалась. "Это связано с разводом. Оба брака у нее не получились. С Кириллом рано поженились, едва ли не 16 лет Лене было. Очень она его любила. Сафонову, как и следующему мужу Вадиму, всю себя отдавала. Менее конфликтного и более доброго человечка я в жизни не встречала…" – сообщила Воевода.

Вторым мужем Елены стал фотограф Вадим Сухаревский. Именно он откровенно рассказал, что женщина умерла из-за пристрастия к спиртному. "Лена тяжело болела. Алкоголизмом. Это ее и свело в могилу. Началось давно, но Лена не признавала, что больна", – цитирует Сухаревского EG.ru.

Из-за пагубной зависимости, по словам мужчины, Елена запустила себя и дом. Она не готовила и не убиралась. "В последние годы мы жили как соседи, по инерции. Я уже понял, что ничего не могу изменить. И честно сказал Елене, что, если она не бросит, и я встречу близкого человека, уйду не задумываясь", – сообщил бывший муж.

Так и получилось. Однажды, работая на свадьбе, Сухаревский встретил свою первую любовь. Старые чувства дали о себе знать – Вадим собрал вещи и ушел от жены. "После меня у Елены были друзья, но они просто использовали ее состояние, столовались у нее, чтобы не платить за квартиру", – отметил Сухаревский.

Вадим пытался спасти Елену. Он предлагал работу, ее звали на телевидение. Дочь Анастасия, рожденная в браке с Кириллом Сафоновым, тоже пыталась вытащить Елену. Все их попытки оказались безуспешными – 5 июня женщина умерла. Ей было 42 года.