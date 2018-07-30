Мокрая Максакова предстала в одном купальнике

Мария Максакова поддразнила общественность. Оперная дива предстала перед зрителями в купальнике красного цвета.

Мария Максакова презентовала новый влог на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. Певица сообщила, что приняла участие в рамках джазового фестиваля на Днепре. Артистка остановилась в гостинице "Украина" и даже поплавала в бассейне, находящемся на ее территории. Максакова без стеснения продемонстрировала фигуру в красном слитном купальнике и поддразнила зрителей, когда, выбравшись из бассейна, поправила лиф и бретельки.

Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах Максаковой. "Мне понравилось Ваше настроение, такое ощущение, что именно сейчас ловите кайф от жизни, обрели что-то такое, чего не было в прошлой жизни. Или же Вы большой оптимист по жизни и сильная женщина!", "Как всегда прекрасна и очаровательна!!!!! От вашей энергии и харизмы реально становится легче жить!!!!! От улыбки станет всем светлей! Так держать!﻿", "Ого, вот это формы!", "Да, Мария Петровна, в бассейне удивили!" – высказались в комментариях зрители.

Отметим, что 24 июля Марии Максаковой исполнился 41 год. Праздник оперная дива встретила в Киеве. Как сообщила в своем аккаунте именинница, ее поздравил старший сын Илья, а вот мать, актриса Людмила Максакова, – нет. Самое интересное, что друг артистки актер Станислав Садальский обвинил Марию во лжи.

"МАРФА! Вы садистка!!! Неплохо было самой позвонить маме, а вы продолжаете мучать!!! Ждете, когда она за отцом пойдет?! Посмотри внимательней, если вы еще не стерли мамино сообщение. Людмила прислала сообщение – поздравление, разбитое сердце", – эмоционально высказался Станислав.