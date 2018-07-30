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Шоу-бизнес

Стало известно об отравлении Сергея Лазарева

Сергей Лазарев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Сергей Лазарев дал откровенное интервью. Популярный исполнитель признался, что освоил приготовление шашлыка. Однако предпочитает готовить его для себя, чтобы, если что, только он мог им отравиться.
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У Сергея Лазарева есть дача, где он собирается вместе с остальными родственниками, и они жарят шашлык. А недавно певец самостоятельно освоил приготовление этого мясного блюда. "Как-то в один момент очень захотелось шашлычка, поехал в магазин, купил мясо и пожарил. С первого раза у меня получилось отменно, ну и теперь стараюсь периодически готовить", – похвастался Сергей.

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По словам артиста, лучше всего готовит шашлык его дядя, он с ним даже не пытается конкурировать. "А вот в его отсутствие жарю для себя, потому что если уж вдруг травить, то самого себя, а не семью", – пошутил Лазарев. Певец рассказал, что коллега, популярная исполнительница Полина Гагарина, уже давно зазывает его на шашлыки, однако в связи с плотным графиком он никак не может приехать. "Но мы договорились, что я обязательно доеду", – не теряет надежды артист.

Зашла речь и о маленьком сыне Сергея Никите. Певец заявил, что старается воспитывать мальчика как самого обычного ребенка. "Я не хочу его развратить чрезмерным вниманием к его персоне. Потому что, мне кажется, ребенок начинает этим пользоваться, капризничать", – высказал предположение певец.

Лазарев отметил, что до сих пор не разобрался: творческий у него сын или спортивный. "Он очень артистичный, позитивный, улыбающийся, говорливый. Может, будет актером. Но я не буду никуда его толкать, пихать и пробивать. Я лишь могу подсказать: хочу воспитать в нем человека, который всего добился сам, а не благодаря его папе. Это жестко, но мне хочется, чтобы над ним не висела моя тень", – объяснил свою позицию Сергей.

Однако строгим певец себя не считает. "Я справедливый, стараюсь поощрить за хорошее, но мне и не так часто приходится ругать за плохое, я могу с ним договариваться. Для него папа – абсолютный авторитет", – цитирует Сергея Лазарева WomanHit.

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Автор: Наталья Аряева30 июля 2018, 16:01
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