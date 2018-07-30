В эфире Первого канала озвучили неутешительный диагноз Казаченко

Звезда 90-х Вадим Казаченко вновь в центре внимания. Его развод с Ольгой Казаченко, в девичестве Мартыновой, состоялся, но не вступил в законную силу.

Через месяц Вадим и Ольга официально перестанут быть мужем и женой. Об этом Мартынова рассказала в студии "Пусть говорят" Первого канала.

Экс-супруга Казаченко отметила, что какое-то время повременит с поиском спутника жизни. "Вступать в новые отношения после всего того, что произошло в моей жизни, я пока тоже не готова. Если хорошо выгляжу – это не значит, что у меня в душе так же все красиво и так же все с улыбкой", - сообщила Ольга.

В студии продемонстрировали видеозапись, на которой Вадим Казаченко рассказывает, что Мартынова лечилась в наркологической клинике у некоего доктора Орлова. Экс-супруга исполнителя всячески опровергала заявление певца: "Никогда я не кодировалась и не зашивалась от алкоголизма".

Публикация от Звездный мир (@world_stars_people) 11 Дек 2017 в 8:06 PST

Редакторы программы нашли доктора, который, по словам Вадима, помогал Ольге избавиться от пагубного пристрастия. Врач-невролог Игорь Орлов вышел на связь со съемочной площадкой по скайпу.

Специалист отметил, что Мартынова действительно уже 15 лет наблюдается у него. По словам Орлова, у экс-супруги звезды множество неутешительных диагнозов, однако пьянство в этот перечень не входит. "Мы занимаемся лечением неврозов, проблем с осанкой, с позвоночником, ну и различными антивозрастными процедурами. Могу четко заявить, как невролог, как врач, что никакой алкогольной зависимости у Оли нет и никакого отношения к наркологии я не имею", – озвучил свое мнение медик.

Публикация от Вадим Казаченко и Ирина Аманти (@kazachenko_and_amantea) 28 Апр 2018 в 11:43 PDT

Мать Ольги – Наталья Мартынова – также появилась в программе. Женщина пожаловалась, что на их семью началась настоящая травля. Фанатки Казаченко оскорбляют и угрожают им через социальные сети. Наталья опасается за жизнь и здоровье своих близких: "После того как Вадим в прямом эфире озвучил адрес, я на улицу боюсь выходить. У меня муж сейчас продлил разрешение на ношение оружия".

В конце программы экс-супруга артиста отметила, что готова мирно урегулировать конфликт, однако в случае ущемления своих интересов готова бороться в суде. Также Ольга благословила Казаченко на новый брак с его нынешней возлюбленной Ириной Аманти. "Вадим заслужил этот брак будущий с Аманти. Он должен жить с ней в браке, потому что я считаю, что он это заслужил. Зная, как он к ней относился, его настоящие отношения", – высказалась Мартынова.